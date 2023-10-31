В одній з українських областей змінили комендантську годину: що відомо

З 1 листопада у Кропивницькому та області діятимуть нові обмеження для цивільних. Заборона не поширюється на час повітряної тривоги.

Related video

У Кіровоградській області ухвалили рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Водночас він звернувся до власників закладів громадського харчування, розважальних і торговельних закладів і закликав скоригувати графік роботи.

Важливо

Гучно відгуляли посвяту: у Києві під час комендантської затримали майже 100 студентів (фото)

"Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття", — додав глава адміністрації.

Нагадаємо, що дотепер, 31 жовтня, у Кропивницькому та області діяла комендантська година з 00:00 до 04:00.

Штрафи за порушення комендантської години — що відомо

27 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №10195 про штрафи за порушення комендантської години. Ініціаторами його стали не тільки нардепи, а й Міністерство внутрішніх справ спільно з Національною поліцією.

Як написано в пояснювальній записці до законопроєкту, його мета — "забезпечення громадського (публічного) порядку під час воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції у взаємодії з військовими адміністраціями для забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану".

Таким чином, посилюється відповідальність громадян і підприємців, як пояснили парламентарії. Вони також пояснили, що пропонується ввести штрафи:

для громадян — від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень;

для бізнесу — від 51 тисячі до 102 тисяч гривень.

Важливо

Робота закладів у комендантську годину: у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність (відео)

Нагадаємо, 1 жовтня журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що в центрі Києва заклад Boho Club працює в комендантську годину, проте поліцейські відмовилися перевіряти факт роботи.

Журналісти вирішили поспілкуватися з відвідувачами, які стояли поруч біля закладу. Один із чоловіків заявив, що їхні дії "нічого не дадуть", додавши, що в закладі перебуває понад 200 осіб.