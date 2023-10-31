"Нам пощастило": двоє десантників майже в рукопашну захопили бліндаж із росіянами (відео)

Українські бійці дізналися, що окупанти бояться розплати за злочини, які вони вчиняли над військовими та цивільними, тому не здаються в полон.

Related video

Двоє воїнів 71-ої єгерської бригади ДШВ штурмували ворожі позиції, які боронили шестеро окупантів. Відео розмови із захисниками опублікували у Facebook підрозділу.

Бійці розповіли, що ще на підході до бліндажа у них почав стріляти кулемет. Все ж до позицій окупантів вони дісталися.

Важливо

"Завжди перші": NYT показав, як українські десантники ведуть оборону на сході (фото)

"Нам пощастило", – пояснив десантник на псевдо "Джокер".

На підступах до бліндажа загарбники їх навіть не почули. Бійці кинули гранати. Двоє окупантів виповзли, але інші вирішили не здаватися.

Ті росіяни, які вижили, боялися, що їх розстріляють. Українські бійці дізналися, що окупанти бояться розплати за злочини, які вони вчиняли над військовими та цивільними, тому не здаються в полон.

"Це точно не друга армія світу", – заявив один із українських захисників.

Бої на фронті

32 бригада застосувала дрон камікадзе проти ворожого танка. За словами українських захисників, у районі Куп'янська зросла інтенсивність боїв. Російські загарбники кидають на штурми усі сили та не полишають спроб пробитись до міста. Бійці розповіли, що тиждень розпочався з важких боїв.

Українські танкісти 31 жовтня розбили штурмову колону росіян. Російські окупанти із застосуванням бронетехніки намагалися пройти через посадку, але отримали потужну відповідь від бійців ЗСУ. Остання БМ намагалася швидко залишити місце бою, але українські захисники прицільно влучили у техніку.

Нагадаємо, 3 жовтня "Азов" застосував гранатомет Mk 19 та знищив бліндаж росіян. Підрозділ успішно виконує бойові завдання після повернення на фронт Дениса Прокопенка "Редіса".