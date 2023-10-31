"Нам повезло": двое десантников почти в рукопашную захватили блиндаж с россиянами (видео)

Украинские бойцы узнали, что оккупанты боятся расплаты за преступления, которые они совершали над военными и гражданскими, поэтому не сдаются в плен.

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Двое воинов 71-й егерской бригады ДШВ штурмовали вражеские позиции, которые обороняли шестеро оккупантов. Видео разговора с защитниками опубликовали в Facebook подразделения.

Бойцы рассказали, что еще на подходе к блиндажу в них начал стрелять пулемет. Все же до позиций оккупантов они добрались.

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"Нам повезло", — пояснил десантник с псевдонимом "Джокер".

На подступах к блиндажу захватчики их даже не услышали. Бойцы бросили гранаты. Двое оккупантов выползли, но другие решили не сдаваться.

Те россияне, которые выжили, боялись, что их расстреляют. Украинские бойцы узнали, что оккупанты боятся расплаты за преступления, которые они совершали над военными и гражданскими, поэтому не сдаются в плен.

"Это точно не вторая армия мира", — заявил один из украинских защитников.

Бои на фронте

32 бригада применила дрон камикадзе против вражеского танка. По словам украинских защитников, в районе Купянска возросла интенсивность боев. Российские захватчики бросают на штурмы все силы и не оставляют попыток пробиться в город. Бойцы рассказали, что неделя началась с тяжелых боев.

Украинские танкисты 31 октября разбили штурмовую колонну россиян. Российские оккупанты с применением бронетехники пытались пройти через посадку, но получили мощный ответ от бойцов ВСУ. Последняя БМ пыталась быстро покинуть место боя, но украинские защитники прицельно попали в технику.

Напомним, 3 октября "Азов" применил гранатомет Mk 19 и уничтожил блиндаж россиян. Подразделение успешно выполняет боевые задачи после возвращения на фронт Дениса Прокопенко "Редиса".