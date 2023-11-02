Вижив під час артобстрілу: Буданов потрапив під удар РФ під час оборони Сєвєродонецька, — ГУР

Голова розвідки Буданов прибув у місце активних боїв для розробки плану дій секретного спецпідрозділу "Шаманбат". Під час візиту йому вдалось чудом врятуватись від удару артилерії, розповів командир "Шаманбат".

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У червні 2022 року, коли Сили оборони намагались зупинити захоплення Сєвєродонецька ЗС РФ, у боях брав участь спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. До боїв за місто одного дня долучився голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Деякі деталі перебування Буданова на лінії фронту розповіло видання NV.

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Журналісти видання дізнались подробиці подій червня 2022 року у розвідника з позивним "Саїд". "Саїд" — 40-річний командир секретного штурмового підрозділу "Шаманбат", у складі якого він воював у Мощунах під Києвом, а потім здійснював диверсії на підконтрольній росіянам території.

Зі слів командира розвідників, його підрозділ брав участь у обороні Сєвєродонецька, яка тривала до червня 2022 року. Під час однієї з контратак вдалось відбити у ворога один квартал. Однак пізніше втратили фланг, а росіяни почали руйнувати мости через Сіверський Донець.

У певний момент, коли готувались відходити, на позиції прибув особисто голова ГУР Міноборони. Розвідник потрапив під артилерійський обстріл і міг загинути. Однак йому вдалось врятуватись завдяки бронемашині, яка захистила його від уламків російського снаряда.

Інших деталей подій 2022 року "Саїд" не розповів.

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, пресслужба ГУР Міноборони 6 червня 2022 року публікувала повідомлення про візит Буданов у Сєвєродонецьк. Вказували, що начальник розвідки ознайомився з оперативною ситуацією та склав план подальших дій спецпідрозділів.

ГУР також опублікувало дві світлини з місця подій. На одній світлині — Буданов на фоні розбитої бронемашини, на другій — радиться з колегами на подвір'ї будинку у Сєвєродонецьку.

Буданов на фоні танка у Сєвєродонецьку Фото: Facebook ГУР Буданов у Сєвєродонецьку Фото: Facebook ГУР

Зазначимо, бої за Сєвєродонецьк тривали до 25 червня 2022 року. ЗС РФ намагалась зруйнувати мости через Сіверський Донець, якими переправлялись українські підрозділи. Спершу Сили оборони відійшли до Лисичанська, але 2 липня 2022 року росіяни окупували у це місто у Донецькій області. На сьогодні лінія фронту пролягає за 12 км від Сєвєродонецька

Cєвєродонецьк та Лисичанськ на карті бойових дій Фото: DeepState

ЗСУ тримають оборону на ділянці фронту у Донецькій області, свідчать звіти Генштабу. Ворог продовжує атакувати Авдіївку — розслідувачі підрахували, що за час боїв ворог втратив близько 200 одиниць військової техніки. Експерти вказують, що місто перебуває під загрозою оточення, втім бійці Сил оборони продовжують тримати позиції.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують нові атаки ЗС РФ на Авдіївку. Зокрема, російське командування планує відновити тактику "м'ясних штурмів". Тим часом бійці Нацгвардії розповіли про ситуацію під Бахмутом: кількість росіян на цьому відрізку фронту не зменшилась.