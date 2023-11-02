"Не більше ніж вигадка": в ГУР прокоментували заяви Шойгу щодо F-16 (відео)

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, окупанти "збили та знищили" в ЗСУ за період повномасштабного вторгнення більше озброєння, ніж було у самої Росії. Проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджає, що не варто недооцінювати ворога.

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Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо винищувачів F-16 не більше ніж вигадка на кшталт "взяти Київ за три дні". Таку характеристику висловлюванням очільника оборонного відомства Росії надав 2 листопада в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Давайте не будемо читати за обідом радянських, як і російських, газет і не слухати Шойгу і Конашенкових", — зазначив він.

За словами Юсова, якщо скласти всі цифри, озвучені спікерами російського командування, і дані, згідно з якими окупанти збили та знищили в українській армії за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що в ЗСУ будь-якого озброєння було більше, ніж у самої Росії.

"Дурень думкою багатіє. Київ вони теж збирались взяти за три дні. Я думаю, це достатній коментар на ці нісенітниці", — підкреслив представник ГУР.

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А от із засобами ППО і ПРО у росіян не все гаразд, зауважив Юсов. З огляду на те, що вони передислоковують ці засоби з інших напрямків, навіть з Далекого Сходу, то в них наразі є значні проблеми.

"Власне і на самій Росії щось час від часу вибухає, тобто російське небо не закрите. Однак вони все ж таки акцентують увагу своєї протиповітряної оборони саме на тимчасово окупованих територіях України", — запевнив представник ГУР.

Останні заяви Шойгу — стисло

Отже, не встигла Україна ще отримати винищувачі F-16, як міністр оборони РФ вже висловився щодо терміну їхньої "придатності — вчора, 1 листопада, він заявив, що літаків нібито вистачить лише на 20 днів.

Крім того, під час вчорашньої наради Шойгу ще раз підкреслив, що російська ППО тільки за один місяць "збила" 37 українських літаків і 6 ракет ATACMS.

"За останній місяць розрахунки ППО знищили понад 1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, зокрема 37 літаків та 6 ракет ATACMS. Тобто за такої роботи ППО вони (F-16. — Ред.) будуть знищені приблизно за 20 днів", — підтвердив російський генерал.

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"До восьми дивізій до кінця року" — Залужний

Наче у відповідь на "мрії" Шойгу вчора у британському Economist вийшла стаття головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, в якій він не тільки аналізує стан справ на російсько-українському фронті, а й розбирає потенціальні ресурси ворога.

"Росія до кінця цього року може збільшити кількість авіації до восьми дивізій. Це сотні літаків та вертольотів", — підкреслює Залужний.

За його словами, не варто недооцінювати армію РФ.

"Вона значний час матиме перевагу в озброєнні та нарощує виробництво", — зауважує головнокомандувач ЗСУ.

Так, винищувачі F-16 стали корисними, підкреслює Залужний. Водночас Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону. За його словами, експериментальна версія російської ракетної системи ППО С-400 може досягати далі міста Дніпро.

Ситуація з F-16 для України

22 жовтня речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів, але у Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.

"Водночас вистачило б приблизно 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни", — підсумовує Ігнат.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу переконував росіян, що їхня "суперпотужна" зброя за п’ять днів збила 24 українських літаки.

Ситуацію із заявами країни-агресорки коментував представник ГУР Андрій Юсов. З його слів, нібито ліквідація десятків літаків — лише вигадка та "чергові байки" Кремля.

У ISW також давали оцінку заяві Шойгу. Аналітики переконані, що кількість знищених літаків явно перебільшена. Також у звіті назвали неправдивою інформацію про те, що російській ППО нібито вдалося збити дві ракети ATACMS.