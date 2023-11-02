"Не более чем выдумка": в ГУР прокомментировали заявления Шойгу по F-16 (видео)

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, оккупанты "сбили и уничтожили" в ВСУ за период полномасштабного вторжения больше вооружения, чем было у самой России. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждает, что не стоит недооценивать врага.

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Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно истребителей F-16 не более чем выдумка вроде "взять Киев за три дня". Такую характеристику высказываниям главы оборонного ведомства России дал 2 ноября в эфире национального телемарафона "Єдині новини" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских, газет и не слушать Шойгу и Конашенковых", — отметил он.

По словам Юсова, если сложить все цифры, озвученные спикерами российского командования, и данные, согласно которым оккупанты сбили и уничтожили в украинской армии за период полномасштабного вторжения, то окажется, что у ВСУ любого вооружения было больше, чем у самой России.

"Дурак мыслью богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю, это достаточный комментарий на эти глупости", — подчеркнул представитель ГУР.

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А вот со средствами ПВО и ПРО у россиян не все в порядке, отметил Юсов. Учитывая то, что они передислоцируют эти средства с других направлений, даже с Дальнего Востока, то у них сейчас есть значительные проблемы.

"Собственно и на самой России что-то время от времени взрывается, то есть российское небо не закрыто. Однако они все же акцентируют внимание своей противовоздушной обороны именно на временно оккупированных территориях Украины", — заверил представитель ГУР.

Последние заявления Шойгу — кратко

Итак, не успела Украина еще получить истребители F-16, как министр обороны РФ уже высказался относительно срока их "годности" — вчера, 1 ноября, он заявил, что самолетов якобы хватит лишь на 20 дней.

Кроме того, во время вчерашнего совещания Шойгу еще раз подчеркнул, что российская ПВО только за один месяц "сбила" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть при такой работе ПВО они (F-16. — Ред.) будут уничтожены примерно за 20 дней", — подтвердил российский генерал.

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"До восьми дивизий до конца года" — Залужный

Как бы в ответ на "мечты" Шойгу вчера в британском Economist вышла статья главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного, в которой он не только анализирует состояние дел на российско-украинском фронте, но и разбирает потенциальные ресурсы врага.

"Россия до конца этого года может увеличить количество авиации до восьми дивизий. Это сотни самолетов и вертолетов", — подчеркивает Залужный.

По его словам, не стоит недооценивать армию РФ.

"Она значительное время будет иметь преимущество в вооружении и наращивает производство", — отмечает главнокомандующий ВСУ.

Да, истребители F-16 стали полезными, подчеркивает Залужный. В то же время Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону. По его словам, экспериментальная версия российской ракетной системы ПВО С-400 может достигать дальше города Днепр.

Ситуация с F-16 для Украины

22 октября представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов, но в Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.

"При этом хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны", — заключает Игнат.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу убеждал россиян, что их "супермощное" оружие за пять дней сбило 24 украинских самолета.

Ситуацию с заявлениями страны-агрессора комментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, якобы ликвидация десятков самолетов — лишь выдумка и "очередные байки" Кремля.

В ISW также давали оценку заявлению Шойгу. Аналитики убеждены, что количество уничтоженных самолетов явно преувеличено. Также в отчете назвали ложной информацию о том, что российской ПВО якобы удалось сбить две ракеты ATACMS.