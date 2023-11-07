"Гуманітарна пауза": США заперечують, що говорили з Іраном про перемир'я в Газі

Журналісти зазначають, що Вашингтон чітко дав зрозуміти Тегерану, що той не повинен прагнути до розширення конфлікту. Окремо США пригрозили Ірану наслідками в разі ескалації.

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США заперечують твердження Ірану про те, що американські офіційні особи надіслали повідомлення про настання перемир'я в секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти бойового угруповання ХАМАС. Про це CNN сказав представник Ради національної безпеки США.

У відповідь на заяву міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіяна про те, що протягом останніх трьох днів Вашингтон надсилав Тегерану повідомлення про прагнення США до припинення вогню в Газі, офіційний представник США заявив, що "це твердження є повністю неправдивим".

Згідно з його заявою, Сполучені Штати чітко висловили Ірану, що останній не повинен прагнути до розширення конфлікту, і також попередили про можливі наслідки, якщо Тегеран вирішить зробити це.

"Ми також чітко заявили публічно і приватно, що вимагаємо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Звільнення заручників потребуватиме гуманітарної паузи в бойових діях. Будь-яка затримка в цьому процесі покладається на ХАМАС", — зазначив спікер.

Коментарі Аміра-Абдоллахіяна з'явилися після того, як прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані здійснив візит до Тегерана в понеділок, наступного дня після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Багдаді.

Нагадаємо, ізраїльський міністр культурної спадщини Аміхай Еліяху нещодавно запропонував скинути ядерну бомбу на Сектор Газа. Говорячи про проживання в анклаві мирних людей, він сказав, що "під час війни неминуче бувають жертви".

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Газа. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.