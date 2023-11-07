"Гуманитарная пауза": США отрицают, что говорили с Ираном о перемирии в Газе

Журналисты отмечают, что Вашингтон четко дал понять Тегерану, что тот не должен стремиться к расширению конфликта. Отдельно США пригрозили Ирану последствиями в случае эскалации.

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США отрицают утверждения Ирана о том, что американские официальные лица отправили сообщение о наступлении перемирия в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против боевой группировки ХАМАС. Об этом CNN сказал представитель Совета национальной безопасности США.

В ответ на заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна о том, что за последние три дня Вашингтон направлял Тегерану сообщение о стремлении США к прекращению огня в Газе, официальный представитель США заявил, что "это утверждение является полностью ложным".

Согласно его заявлению, Соединенные Штаты четко выразили Ирану, что последний не должен стремиться к расширению конфликта, и также предупредили о возможных последствиях, если Тегеран решит сделать это.

"Мы также четко заявили публично и частным образом, что требуем освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Освобождение заложников потребует гуманитарной паузы в боевых действиях. Любая задержка в этом процессе возлагается на ХАМАС", – отметил спикер.

Комментарии Амира-Абдоллахияна появились после того, как премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани совершил визит в Тегеран в понедельник, на следующий день после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Багдаде.

Напомним, израильский министр культурного наследия Амихай Элияху недавно предложил сбросить ядерную бомбу на Сектор Газа. Говоря о проживании в анклаве мирных людей, он сказал, что "во время войны неизбежно бывают жертвы".

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.