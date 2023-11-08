Дрони потраплятимуть до військових швидше: у Міноборони спростять процедуру закупівлі

Наразі Міністество оборони направило відповідні документи й постанову для затвердження до Кабміну.

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У Міністерстві оборони України пропонують спростити процедуру закупівлі цивільних дронів. Про це повідомляють на сайті міністерства.

У повідомленні йдеться про дрони DJI та Autel, FPV-коптери, які класифікуються як дрони тактичного рівня. Наразі міністерство передало відповідні документи й постанову до Кабміну. В разі затвердження, державний замовник зможе купувати дрони без додаткових регуляцій.

"Міністерство оборони України підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без жодних додаткових регуляцій", — ідеться в повідомленні.

Які види дронів застосовують ЗСУ

Безпілотники, які використовуються українськими військовими на фронті, можна розподілити на чотири класи залежно від характеристики та призначення. Одні з популярних моделей дронів, такі як китайські DJI та американські Autel, належать до першого класу та використовуються в цивільному житті.

Дрони другого рівня мають більшу дальність і можуть працювати протягом декількох годин. До таких належать українські безпілотники "Лелека-100" й "Фурія". Також вирізняють дрони третього класу, які можуть літати до 10 годин, і 4 класу, які можуть не лише летіти на велику відстань, але й нести керовані бомби.

Власне, саме цивільні дрони моделей DJI та Autel становлять 95% всіх безпілотників, які використовують українські військові на фронті. За словами експерта з авіаційних технологій із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) Джастіна Бронка, такі невеликі дрони дозволяють військовим розвідувати позиції ворога, щоб завдати точнішого удару.

Серед популярних моделей:

DJI Mavic 2

Mavic 2 Pro

Mavic 2 ZOOM

DJI Mavic 3

DJI Phantom

DJI Matrice

Дрони для ЗСУ

На початку січня цього року в Уряді спростили ввезення дронів для українських військових, що допомогло техніці швидше потрапляти на фронт. Зокрема, було скасовано гарантійні листи й ліцензії. Для перевезення дронів необхідна лише декларація, у якій вказані товари.

10 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про затвердження постанови, яка дозволяє в спрощеному порядку імпортувати необхідні деталі для виробництва бойових частин дронів і боєприпасів.

Також Міноборони повідомляло про спрощення порядку допуску до експлуатації. Зазначалося, що ця процедура займала багато часу, адже вимагала вивчення документації та проведення випробувань.

Для українських військових спростили процедуру списання безпілотників. Тепер знищену або ж пошкоджену техніку, якщо її вартість до 1,5 млн грн, військове командування може списувати без погодження. Раніше ця процедура вимагала підготовки від 16 до 38 документів.

Нагадаємо, в Україні розробили гігантський безпілотник, який може підіймати близько 90 кг ваги та здатний стріляти ракетами. Також БПЛА можна використовувати як транспортний засіб. У такому випадку він допомагатиме українським військовим доставляти зброю або ж боєприпаси. Втім, через брак коштів у розробників вони не можуть виготовити летючий зразок і передатм його Міністерству оборони для випробувань.

Також нещодавно в Силах оборони розповідали, що дрони почали широко застосовуватися у війні. Зокрема, українські військові використовують різні безпілотників. Також є безліч розробників, які хочуть створити нові БПЛА, аналогів яких ще немає.