Намагався вручити повістку: у Києві затримали чоловіка, який напав на військового (відео)

За інформацією Нацполіції, за дії, які вчинив підозрюваний, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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У Сумській області водій автівки Opel Vivaro отримав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за побиття військового, який намагався вручити йому повістку. Про це повідомляє 8 листопада Головне управління Нацполіції у Сумській області.

Як зазначають у відділу комунікацій обласної поліції, подія сталася ще всередині літа, 12 липня.

"Військовослужбовці зупинили у місті Глухів автомобіль Opel Vivaro під керуванням 44-річного чоловіком для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя", — пояснює співробітниця Нацполіції.

У поліції за фактом вчинення протиправних дій відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Пізніше чоловік, дізнавшись про відкриття справи, намагався переховуватися від поліцейських, у тому числі у столиці, де його розшукали і затримали правоохоронці.

"Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", — зазначається у повідомленні.

Відтепер підозрюваному загрожує до 5 років в‘язниці, зауважують у відділі комунікацій поліції Сумської області.

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Нагадаємо, що у Чорноморську на Одещині на вулиці побили та пограбували військового. Він з травмами та у критичному стані потрапив до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині в частині сержант биткою побив трьох військових.