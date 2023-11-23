У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію сімей з дітьми, — ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що розглядається можливість примусової евакуації сімей з дітьми з частини міста Куп'янськ. Наразі остаточне рішення ще не прийнято.

Related video

У Харківській області влада розглядає можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Це пов'язано з постійними обстрілами з боку Збройних сил Російської Федерації. Про це 23 листопада на брифінгу розповів журналістам голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами", — зазначив голова ОВА.

Евакуація з Харківської області

На Харківщині 2 жовтня запровадили примусову евакуацію 275 дітей разом із їхніми родинами. Таке рішення підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації людей під час воєнного стану.

"Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області", — йдеться в рішенні ОВА.

Через складну безпекову ситуацію на Харківщині було схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів.

Ситуація на Куп’янському напрямку

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 23 листопада 2023 року, на Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

Лінія фронту станом на 23:55 22 листопада 2023 року Фото: deepstatemap.live

Голова Харківської ОВА зазаначив, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів області. У місті Куп'янську та Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки.

Крім того, 23 листопада повідомлялося, що ЗС РФ касетними снарядами обстріляли Чорнобаївку, є загиблі і поранені. За словами глави ОП Андрія Єрмака, наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених. За минулу добу ЗС РФ здійснили 65 обстрілів території Херсонської області, зазначили в ОВА.