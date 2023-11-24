"Трохи пошкодили стіни і дах": БпЛА атакували хімзавод на Брянщині, де виготовляють детонатори

Групи безпілотників тричі атакували підприємство кожні 5 днів, починаючи з 11 листопада. У ЗМІ повідомили, що їх щоразу нейтралізовували над територією заводу.

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В Росії в Брянській області місцевий хімзавод атакувала зграя безпілотників. Дрони прилітали тричі. Про це пише російське видання Mash.

"ЗСУ спробували атакувати дронами найбільший хімзавод у Брянській області. За нашою інформацією, за останні два тижні з боку українських солдатів дрони прилітали тричі. Безуспішно", — пише ЗМІ.

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Зазначається, що перший приліт дронів зафіксували 11 листопада, другий стався 16 листопада, третій — 21-го. Всі літальні апарати нібито збили над територією підприємства.

"Через це трохи пошкодилися дах та стіни", — зазначило Mash.

Що випускають на хімічному заводі імені 50-річчя СРСР

АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" (АТ "БХЗ ІМ. 50-річчя СРСР") — підприємство хімічної промисловості, спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів.

Продукція, що випускається на заводі:

Сейсмічні заряди;

шашки-детонатори;

шпурові заряди.

Хімічний завод імені 50-річчя СРСР у місті Сєльцо перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що у Джанкої в окупованому Криму БпЛА уразили військову частину ЗС РФ. Було знищено засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію ворога та особовий склад.

Також вранці 24 листопада росЗМІ повідомили, що БпЛА атакували територію Криму, 13 дронів були знищені, а постраждалих та руйнувань немає.