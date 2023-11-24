У ФСБ відмовилися розслідувати вбивства і викрадення росіян бойовиками ХАМАСу, — ЗМІ

За словами російського депутата Сергія Самусєва, раніше в Генпрокуратурі йому сказали, що не можуть визнати "хамасівців" терористами через відсутність судових актів, які "набрали законної сили".

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) не знайшла підстав для розслідування вбивств і викрадення понад 20 громадян РФ учасниками палестинської організації ХАМАС. Про це повідомив російський Telegram-канал "Можем объяснить" 24 листопада.

Автори публікації зазначили, що наразі відомо про 16 росіян, які загинули внаслідок терористичної атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Ще щонайменше вісьмох російських громадян терористи захопили як заручників, зокрема цілу сім'ю.

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Депутат муніципального утворення МО №15 у Петербурзі Сергій Самусєв звернувся до ФСБ із проханням розслідувати ці злочини. За словами депутата, у відомстві відповіли на його запит відмовою.

"Надана інформація взята до відома, водночас підстав для вжиття органами федеральної служби безпеки заходів реагування наразі немає", — заявили Самусєву у ФСБ.

У ФСБ відповіли на запит депутат про розслідування викрадень і вбивств росіян відмовою Фото: Можем объяснить

У коментарі ЗМІ депутат зазначив, що місяцем раніше в Генпрокуратурі йому сказали, що не можуть визнати бойовиків ХАМАСу терористами, оскільки "не мають у своєму розпорядженні відомостей про судові акти, що набрали чинності, щодо учасників цієї організації.

Нагадаємо, 9 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фокусу припустив, що в навчанні бойовиків ХАМАСу брали участь інструктори з Російської Федерації.

Політолог і колишній голова фонду Генріха Бьолля в Україні Сергій Сумленний 7 жовтня також заявив, що за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія, оскільки, на його думку, тільки росіяни могли навчити бойовиків тактики застосування БПЛА.