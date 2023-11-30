Рівень загрози дуже високий: РФ посилила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, — ЗСУ

Сили оборони півдня України повідомили, що разом усі ракетоносії можуть здійснити сумарний залп у 16 ракет "Калібр".

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Російські війська збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Так, до двох підводних човнів додався фрегат "Адмірал Макаров", про що повідомили Сили оборони півдня України.

Повідомляється, що разом усі ракетоносії можуть здійснити сумарний залп у 16 ракет "Калібр".

"Рівень ракетної загрози дуже високий", — зазначили в ЗСУ.

Також військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Присутність РФ у Чорному морі Фото: Скриншот

Фрегат "Адмірал Макаров": що про нього відомо

Військове судно ВМФ Росії. Судно введено в експлуатацію 2017 року. Ще 2022 року у ВМСУ повідомили, що командиром фрегата "Адмірал Макаров" є капітан 2 ранку Григорій Бреєв. Він у 2014 році перейшов на бік РФ, коли її війська окупували Крим. Раніше Бреєв командував українським корветом "Луцьк".

Нагадаємо, що 29 листопада в Луганській ОВА повідомили, що ЗС РФ не використовують активно авіацію через негоду, але посилили артобстріли. За даними адміністрації, непідконтрольні Києву регіони отримали нові рознарядки — протягом осінньо-зимового періоду відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку "досягнень народного господарства".