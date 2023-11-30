"Це було дуже важко": бійці ГУР розкрили нові деталі багатогодинних рейдів у Крим (фото)

Спецпризначенці підрозділу "Стугна" добиралися до Криму 10 годин на гідроциклах. Вони змогли зайти непоміченими на півострів і атакували місце розташування окупантів.

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Українські спецпризначенці з Головного управління розвідки здійснювали рейдові операції в тимчасово окупований Крим. Бійці підрозділу "Стугна" розкрили деталі операцій в інтервʼю The War Zone.

Для рейду північніше за Тарханкут українським військовим довелося уникати берегових патрулів, проривати оборонну лінію окупантів, боротися з холодом і хвилями, а в кінці виконати завдання. До місця операції бійці добиралися 10 годин на гідроциклах Sea-Doo GTX 300. Вони мали гранатомети, ПЗРК, кулемети й інше озброєння для бойових дій.

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Операції ГУР у Криму. Від рейду Буданова до висадки на Тарханкуті

Боєць Дмитро Лінько каже, що під час операції вони наткнулися на два російські катери, тому треба було зупинитися, щоб вони їх не виявили.

"Це було дуже важко. Стратегічно наша мета — звільнити Крим, але тактично в нас є кілька цілей. Одна з них полягає в тому, щоб знищити якомога більше ворогів. Інша ціль, скоріше, ідеологічна. Нам потрібно показати опору або людям у Криму, які підтримують Україну, що ми рухаємося вперед і що український прапор попри все повернувся на півострів", — каже Лінько.

Також він додав, що добиратися до Криму довелося на гідроциклі через те, що іншого вибору не було. Використали те, що змогли знайти. Завдання працювати на півострові поставив їм начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов. Для нього атаки на Крим та інші цілі в Чорному морі є головним пріоритетом.

Навчання бійців ГУР на гідроциклах Фото: Скріншот відео ГУР

"Практичний досвід дуже важливий. Це те, що для нас дуже цінно отримати, тому що Україна не виконувала таких місій у минулому, тому ми маємо отримати цей досвід, навчитися на цьому та створити нашу тактику… Були великі відстані, і вони фізично не могли покрити кожен метр. Саме тому існують ці прогалини, і ми довели, що можна вийти на берег і виконати такі місії", — пояснив спецпризначенець.

Під час рейду в районі Тарханкута бійці ГУР мали атакувати будівлю, де жили російські окупанти. Вони змогли вийти на берег непоміченими, тому атака була раптова. Точну кількість ліквідованих солдатів бійці назвати не можуть, але вони точно були.

Бійці "Стугни" добиралися до Криму протягом 10 годин

"Ми обстріляли будівлю з гранатометів і знищили її. Тому ми впевнені, що в них були жертви. Вони запанікували та не змогли вчепитися в нас, коли ми відступали", — сказав Лінько.

Також Лінько стверджує, що попри відео в соцмережах, на якому окупанти нібито взяли в полон бійця ГУР, у них не було вбитих чи полонених.

"У результаті цієї місії я схуд на п’ять кілограмів. Кілька моїх колег значно схудли, тому що це був досить важкий фізичний досвід", — каже учасник рейду на позивний Лео.

У цьому може допомогти негода, яка нещодавно була в Криму. Стає менше мін і пляжних оборонних укріплень.

Нагадаємо, 16 листопада в ГУР показали, як відбувався рейд у Крим на гідроциклах.

18 листопада боєць "Лютий" розказав, як ГУР здійснювали рейд до Криму.