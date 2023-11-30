"Это было очень тяжело": бойцы ГУР раскрыли новые детали многочасовых рейдов в Крым (фото)

Спецназовцы подразделения "Стугна" добирались в Крым 10 часов на гидроциклах. Они смогли зайти незамеченными на полуостров и атаковали местоположение оккупантов.

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Украинские спецназовцы из Главного управления разведки осуществляли рейдовые операции во временно оккупированный Крым. Бойцы подразделения "Стугна" раскрыли детали операций в интервью The War Zone.

Для рейда севернее Тарханкута украинским военным пришлось избегать береговых патрулей, прорывать оборонительную линию оккупантов, бороться с холодом и волнами, а в конце выполнить задание. К месту операции бойцы добирались 10 часов на гидроциклах Sea-Doo GTX 300. Они имели гранатометы, ПЗРК, пулеметы и другое вооружение для боевых действий.

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Операции ГУР в Крыму. От рейда Буданова до высадки на Тарханкуте

Боец Дмитрий Линько говорит, что во время операции они наткнулись на два российских катера, поэтому надо было остановиться, чтобы они их не обнаружили.

"Это было очень трудно. Стратегически наша цель — освободить Крым, но тактически у нас есть несколько целей. Одна из них заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше врагов. Другая цель — скорее идеологическая. Нам нужно показать сопротивлению или людям в Крыму, которые поддерживают Украину, что мы движемся вперед, и что украинский флаг, несмотря на все вернулся на полуостров", — говорит Линько.

Также он добавил, что добираться в Крым пришлось на гидроцикле из-за того, что другого выбора не было. Использовали то, что смогли найти. Кроме этого задание работать на полуострове поставил им начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Для него атаки на Крым и другие цели в Черном море являются главным приоритетом.

Обучение бойцов ГУР на гидроциклах Фото: Скріншот відео ГУР

"Практический опыт очень важен. Это то, что для нас очень ценно получить, потому что Украина не выполняла таких миссий в прошлом, поэтому мы должны получить этот опыт, научиться на этом, и создать нашу тактику... Были большие расстояния, и они физически не могли покрыть каждый метр. Именно поэтому существуют эти пробелы, и мы доказали, что можно выйти на берег и выполнить такие миссии", — пояснил спецназовец.

Во время рейда в районе Тарханкута бойцы ГУР должны были атаковать здание, где жили российские оккупанты. Они смогли выйти на берег незамеченными, поэтому атака была внезапная. Точное количество ликвидированных солдат бойцы назвать не могут, но они точно были.

Бойцы "Стугны" добирались до Крыма в течение 10 часов

"Мы обстреляли здание из гранатометов и уничтожили его. Поэтому мы уверены, что у них были жертвы. Они запаниковали и не смогли вцепиться в нас, когда мы отступали", — сказал Линько.

Также Линько утверждает, что несмотря на видео в соцсетях, на котором оккупанты якобы взяли в плен бойца ГУР, у них не было убитых или пленных.

"В результате этой миссии я похудел на пять килограммов. Несколько моих коллег значительно похудели, потому что это был достаточно тяжелый физический опыт", — говорит участник рейда с позывным Лео.

В этом может помочь непогода, которая недавно была в Крыму. Становится меньше мин и пляжных оборонительных укреплений.

Напомним, 16 ноября в ГУР показали, как происходил рейд в Крым на гидроциклах.

18 ноября боец "Лютый" рассказал как ГУР осуществляли рейд в Крым.