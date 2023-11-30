Російській флот поповнився двома атомними субмаринами "Александр ІІІ" та "Красноярск"

Підводні човни мають офіційно надійти у ВМФ РФ 10 грудня, коли на них піднімуть прапори флоту. На озброєні вони мають крилаті або ядерні ракети.

Related video

Військово-морський флот РФ поповнився двома атомними підводними човнами: стратегічним "Александр ІІІ" та багатоцільовим "Красноярском". Про це повідомляє РІА Новини.

Підприємство "Севмаш" підписало документи для передачі російському флоту двох субмарин. Офіційна церемонія підняття прапору ВМФ має відбутись 10 грудня. Зазначається, що корабель "Александр III" став вже 7 підводним човном проєкту 995А "Борей-А", тоді як "Красноярск" став четвертим по рахунку кораблем проєкту 885 "Ясень-М".

Підводний човен проєкту 885

"Красноярськ" було закладено у 2014 році. З 2021 року він проходив низку заводських випробувань. Човен є багатоцільовим та має атомну силову установку. На озброєні він має протикорабельні ракети "Оникс" та крилаті ракети "Калибр-ПЛ". В майбутнього на нього хочуть інтегрувати гіперзвукові ракети 3М22 "Циркон".

Основні характеристики субмарини "Красноярск":

довжина — 130 метрів;

ширина — 13 метрів;

водотоннажність — 13,8 тисячі тонн;

екіпаж — 90 осіб;

швидкість руху — до 31 вузлів під водою.

Підводний човен проєкту 955А

"Александр ІІІ" — це субмарина, яку у РФ заклали у 2015 році. На воду човен спустили в грудні 2022 року. Атомна субмарина є носієм 16 стратегічних балістичних ракет "Булава". Також на озброєні є 533-мм торпеди та ракети підводного старту. Особливістю проєкту 955А є знищення фізичного, електричного, акустичного, інфрачервоного та магнітного полів.

Основні характеристики субмарини "Александра ІІІ":

довжина — 170 метрів;

ширина — 13,5 метрів;

Водотоннажність — 24 тисяч тонн;

екіпаж — 107 осіб;

швидкість руху до 20 вузлів під водою.

Нагадаємо, 28 листопада флот РФ поповнився субмариною "Можайск" проєкту "Варшавянка".

5 листопада ЗМІ писали, що у РФ успішно випробували ракету "Булаву" з атомної субмарини.