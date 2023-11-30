Российской флот пополнился двумя атомными субмаринами "Александр ІІІ" и "Красноярск"

Подводные лодки должны официально поступить в ВМФ РФ 10 декабря, когда на них поднимут флаги флота. На вооружении они имеют крылатые или ядерные ракеты.

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Военно-морской флот РФ пополнился двумя атомными подводными лодками: стратегической "Александр ІІІ" и многоцелевой "Красноярск". Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие "Севмаш" подписало документы для передачи российскому флоту двух субмарин. Официальная церемония поднятия флага ВМФ должна состояться 10 декабря. Отмечается, что корабль "Александр III" стал уже 7 подводной лодкой проекта 995А "Борей-А", тогда как "Красноярск" стал четвертым по счету кораблем проекта 885 "Ясень-М".

Подводная лодка проекта 885

"Красноярск" был заложен в 2014 году. С 2021 года он проходил ряд заводских испытаний. Лодка является многоцелевой и имеет атомную силовую установку. На вооружении она имеет противокорабельные ракеты "Оникс" и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". В будущем на него хотят интегрировать гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон".

Основные характеристики субмарины "Красноярск":

длина — 130 метров;

ширина — 13 метров;

водоизмещение — 13,8 тысячи тонн;

экипаж — 90 человек;

скорость движения — до 31 узла под водой.

Подводная лодка проекта 955А

"Александр ІІІ" — это субмарина, которую в РФ заложили в 2015 году. На воду подлодку спустили в декабре 2022 года. Атомная субмарина является носителем 16 стратегических баллистических ракет "Булава". Также на вооружении есть 533-мм торпеды и ракеты подводного старта. Особенностью проекта 955А является уничтожение физического, электрического, акустического, инфракрасного и магнитного полей.

Основные характеристики субмарины "Александра ІІІ":

длина — 170 метров;

ширина — 13,5 метров;

Водоизмещение — 24 тысяч тонн;

экипаж — 107 человек;

скорость движения до 20 узлов под водой.

Напомним, 28 ноября флот РФ пополнился субмариной "Можайск" проекта "Варшавянка".

5 ноября СМИ писали, что в РФ успешно испытали ракету "Булава" с атомной субмарины.