"Мають високу мотивацію": у США відповіли, чи отримає Україна нову далекобійну зброю

За словами представника Держдепу Денієля Сайзека, Вашингтон продовжує шукати варіанти, як можна збільшити допомогу для Києва. При цьому питання поставок деякого озброєння перебуває все ще на обговоренні.

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Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні у військовому плані, однак поки що немає нових рішень про постачання нової далекобійної зброї. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту Денієл Сайзек в інтерв'ю "РБК-Україна", яке було опубліковано 5 грудня.

За його словами, Вашингтон розглядає всі варіанти, які можуть допомогти збільшити підтримку Києва, проте деякі поставки лише обговорюють, але конкретних рішень усе ще немає.

Окремо представник Держдепу зазначив, що українські захисники вже отримали потужну зброю, яка допомагає для самооборони на передовій.

"Я не можу коментувати конкретні системи або нові озброєння. Але можу сказати, що уряд США продовжує розглядати всі можливі варіанти підтримки України. І він залишається в тісному контакті з урядом України і обговорює потреби України в обороні", — заявив Денієл Сайзек.

Також у США бачать, що ЗСУ дуже здібні й освоюють будь-яке озброєння, яке надають партнери. На полі бою вся допомога креативно використовується українськими захисниками.

"Ми бачимо, що стосується F-16, що українські льотчики дуже здатні, готові, мають дуже високу мотивацію", — підсумував представник Держдепу.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Денієл Сайзек висловився про вплив результатів контрнаступу ЗСУ. За його словами, цього року американська влада може схвалити допомогу для Києва, адже шанси на це є.