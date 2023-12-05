"Имеют высокую мотивацию": в США ответили, получит ли Украина новое дальнобойное оружие

По словам представителя Госдепа Дэниеля Сайзека, Вашингтон продолжает искать варианты, как можно увеличить помощь для Киева. При этом вопрос поставок некоторого вооружения находится все еще на обсуждении.

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Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине в военном плане, однако пока что нет новых решений о поставке нового дальнобойного оружия. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Дэниел Сайзек в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 5 декабря.

По его словам, Вашингтон рассматривает все варианты, которые могут помочь увеличить поддержку Киева, однако некоторые поставки лишь обсуждаются, но конкретных решений все еще нет.

Отдельно представитель Госдепа отметил, что украинские защитники уже получили мощное оружие, которое помогает для самообороны на передовой.

"Я не могу комментировать конкретные системы или новые вооружения. Но могу сказать, что правительство США продолжает рассматривать все возможные варианты поддержки Украины. И оно остается в тесном контакте с правительством Украины и обсуждает потребности Украины в обороне", — заявил Дэниел Сайзек.

Также в США видят, что ВСУ очень способны и осваивают любое вооружение, которое предоставляют партнеры. На поле боя вся помощь креативно используется украинскими защитниками.

"Мы видим, что касается F-16, что украинские летчики очень способны, готовы, имеют очень высокую мотивацию", — подытожил представитель Госдепа.

Напомним, в этом же интервью Дэниел Сайзек высказался про влияние результатов контрнаступления ВСУ. По его словам, в этом году американские власти могут одобрить помощь для Киева , ведь шансы на это есть.