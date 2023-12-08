"Підбадьорюють Кремль": у Зеленського пояснили наслідки дискусій в США щодо України

На думку Михайла Подоляка, Кремль знов повірив у перемогу над Україною і в те, що не буде відповідати за свої злочини. З його слів, росіяни вірять, що і далі будуть чинити геноцид проти українців.

Related video

8 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк описав дії пропагандистів РФ, коли вони побачили дискусії у західному світі щодо допомоги Україні. На його думку, росіяни збадьорились і знов почали малювати картини перемоги над українцями і те, як вони їх "покарають". Свою позицію політик виклав у дописі у Telegram-каналі.

Важливо

$111 млрд для нацбезпеки: у Сенат США внесли новий пакет військової допомоги

Подоляк відзначив, що у РФ звернули увагу на обговорення, які відбуваються у США та країнах Європейського Союзу.

"Проміжні дискусії в американському парламенті щодо надання значної допомоги Україні, так само як і подібні періодичні дискусії в європейських політичних елітах, викликають захват у московських пропагандистів", — зауважив політик.

Російська пропаганда почала поширювати два меседжі щодо війни в Україні, пов'язані з тим, що росіяни переможуть українців. По-перше, пояснив політик, у Кремлі повірили, що не будуть відповідати за напад на Україну. По-друге, російська влада побачила можливість затягування війни, щоб продовжити "геноцидити сусідній народ".

Риторика влади РФ протягом останнього часу змінилась, зауважив радник з ОП. На його думку, раніше там панувала тема "експансіоністська": "Коли ми переможемо". Потім з'явилась нова тема — "панічна": "Якщо ми переможемо". Однак, коли почалось блокування допомоги Україні, Москва почала знов розглядати варіанти перемоги.

Зі слів Подоляка, у світу, де відбувається війна, не варто витрачати час на дискусії. Натомість потрібно надати усі інструменти, які потрібні для перемоги над ворогом.

"Бажано швидше прийняти єдине потрібне рішення: Україна має отримати все необхідне для того, щоб Росія відправилася на історичне переродження та покаяння", — сказав він.

Коментар Подоляка щодо вагань західних політиків Фото: Скриншот

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, 6 грудня у США відбулось голосування Палати представників Конгресу, під час якого було вкотре заблоковано виділення коштів на військову допомогу Україні. Між тим того ж дня до американського народу звернувся президент Джо Байден. З його слів, якщо політики не підуть на компроміс, то це підштовхне президента РФ Володимира Путіна до подальшої агресії. Можлива навіть участь армії США у бойових діях, наголосив очільник держави.

Перше блокування коштів для України відбулось у жовтні 2023 року. Тоді окремі представники Республіканської партії заявили, що подібні голосування не відповідають їхній моральній позиції.

Пізніше Джо Байден запропонував підтримати пакет з національної безпеки розміром 111 млрд дол. Кошти з фінансового пакета призначались до підтримки України, Ізраїлю, Тайваню та розв'язання проблем міграційної політики. Після цього Палата представників, яку очолює представник Республіканської партії, двічі провалювали голосування.

Нагадуємо, 1 грудня Михайло Подоляк пояснив, що має на увазі Кремль, коли починає говорити про перемовини. Тим часом РФ налагоджує роботу свого ВПК: у ЗМІ розповіли про напрямки, з якого росіяни отримують верстати для військового виробництва.