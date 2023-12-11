"Обстановка погіршилася": ЗС РФ увійшли до Новомихайлівки, — DeepState (карта)

Колони окупантів заїжджають на східні околиці села. Українські військові знищують ворога, проте оборона ускладнюється, розповіли аналітики.

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Біля Новомихайлівки Донецької області погіршується ситуація. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram 11 грудня.

"Обстановка погіршилася до такого, що піда**ькі колони вже заїжджають на східні околиці села", — йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що українським військовим вдається знищувати ворога, проте подальша оборона ускладнюється тим, що лінія бойового зіткнення була стабільна понад рік, зокрема відтоді як десантники врятували обвал смуги в 15 кілометрів, яка посипалася через ускладнення в обороні.

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"За тривалий час розвідка обох сторін вже знає де чиї СП та ВОПи, але за рахунок насичення артилерією з літа к*цапи змогли розібрати значну частину наших позицій", — повідомили у DeepState.

Новомихайлівка Донецької області

Крім цього, аналітики розповіли, що на західних околицях Мар'їнки два окупанти нібито підняли прапор РФ.

"З'явилося відео, де два в*родки підняли прапор на західних околицях Мар'їнки, цього разу дещо північніше, ніж минулий. За місто тривають важкі бої, кацапи застосовують як і колони техніки, так і тактику малих груп", — заявили аналітики DeepState.

Вони додали, що наразі уточнюється лінія зіткнення, проте факт просування ворога — присутній.

Мар'їнка Донецької області

Нагадаємо, 4 грудня аналітики DeepState повідомили, що російські військові вводили нові резерви, які дозволяли утримувати високу інтенсивність боїв. Ситуація на фронті залишалася напруженою.

10 грудня росЗМІ повідомили, що російські військові нібито підняли прапор РФ у Мар'їнці Донецької області. За інформацією журналістів, окупанти нібито закріплюються, посилюють позиції та ведуть розвідку найближчої лісосмуги та селища Георгіївка.