"Працюємо до перемоги": депутат Держдуми закликав солдатів РФ готуватися до боїв у Карпатах (відео)

Генерал-лейтенант вважає, що росіянам під силу зрушити лінію фронту до Карпат, тому ЗС РФ уже зараз мають готуватися до бойових дій у складних умовах.

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Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов заявив в ефірі пропагандистського ток-шоу, що армія РФ уже зараз має готуватися до боїв далеко за наявною лінією фронту в Україні. Слова російського парламентарія цитує 24 канал.

"Президент сказав, що працюємо до перемоги. Тобто ти сьогодні тут, покращуєшся. Але вже зараз маєш готуватися, бачити за горизонт, так би мовити. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм мільйонних міст, бойові дії в горах — у Карпатах", — заявив Гурульов.

Слова депутата викликали сміх навіть у російських пропагандистів Володимира Соловйова і Маргарити Симоньян.

"Я б і Піренеї в такому разі не списував", — прокоментував Соловйов заяву Гурульова.

депутат Держдуми закликав солдатів ЗС РФ готуватися до боїв у Карпатах

Розгром росіян при форсуванні Сіверського Дінця у 2022 році

У травні минулого року російська армія намагалася форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області за допомогою понтонних переправ. Ця операція обернулася для росіян великими втратами. Зокрема було знищено або кинуто понад 80 одиниць техніки.

За підрахунками Інституту вивчення війни ISW, унаслідок артилерійського вогню ЗСУ могло бути вбито і поранено до 486 російських солдатів, які намагалися подолати водну перешкоду. Великих втрат, за даними ISW, зазнала 74-та мотострілецька бригада 41-ї загальновійськової армії.

У ЗМІ назвали розгром ЗС РФ під час форсування Сіверського Дінця одним із найсмертоносніших епізодів війни.

Нагадаємо, в TikTok поширювали фейки про Україну для мільйонів підписників. Власники TikTok заявили, що вже розслідують цей випадок і видалили 12 тисяч фейкових акаунтів, створених у Росії.

Раніше Фокус писав, як у Росії створюють ілюзію "повної свободи слова". За інформацією джерела, близького до адміністрації президента Росії, у Кремлі спеціально підбирали "незручні "питання" і "гострі теми" для конференції Путіна, щоб "нагодувати" незалежну пресу.