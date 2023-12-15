У TikTok поширювали фейки про Україну для мільйонів підписників, — ВВС

Компанія, якій належить TikTok, заявила, що вже розслідує цей випадок і видалила 12 тисяч фальшивих акаунтів, створених у Росії.

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Російські пропагандисти з використанням фальшивих акаунтів у TikTok поширювали дезінформацію про війну в Україні. Про це йдеться в матеріалах розслідування журналістів ВВС, які були опубліковані в п'ятницю, 15 грудня.

У відеороликах, які набирають мільйони переглядів, стверджували, що українські чиновники та їхні родичі нібито придбали розкішні автомобілі та вілли за кордоном після вторгнення Росії в Україну. Фальшиві відеокадри, як пише медіа, навіть призвели до звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова. За інформацією журналістів, дочка глави профільного міністерства Анастасія Штейнгауз виявилася однією з цілей російської пропагандистської кампанії. Розслідувачі також виявили, що акаунти, які розмістили фальшиві відеоролики про Анастасію, використовували вкрадені фотографії профілів і навіть зображення знаменитостей.

Крім того, уважно проаналізувавши ці акаунти, журналісти помітили, що їхні автори використовують характерні для російськомовних помилки і незвичайні для інших мов мовні звороти. Крім того, у багатьох відеороликах були посилання на сайт, який раніше викрили як частину мережі, пов'язаної з Росією, що видає себе за легальні західні новинні сайти. Багато відеороликів були спрямовані проти українських чиновників, зображуючи їх як байдужих до українського народу загалом і військових зокрема.

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Роман Осадчук з Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради, який проводив розслідування у співпраці з BBC, заявив, що фальшиві акаунти, націлені на українців, намагаються підірвати їхню довіру до керівництва країни. А Рене ДіРеста — менеджер з технічних досліджень Стенфордської інтернет-обсерваторії — вважає, що у відеороликах особлива увага приділялася корупції під час воєнних дій в Україні тому, що ці відеокадри спочатку були націлені на європейських політиків.

За коментарями журналісти ВВС звернулися до представників компанії, якій належить соціальна мережа TikTok. Там відповіли, що вже розслідують це питання і, до того ж видалили 12 тисяч фальшивих акаунтів, створених у Росії.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що у Facebook виявили мережу, яка поширювала фейки РФ і КНР. Російські пропагандистські "медіа" рекламувалися офіційними органами влади РФ, які мають представництва в соцмережах, ідеться у звіті компанії Meta.

А на початку лютого в TikTok знайшли акаунти РФ із дезінформацією про Україну. За кілька місяців авторам роликів вдалося зацікавити 133 564 підписники. Здебільшого вони записували відео з антиукраїнським порядком денним.