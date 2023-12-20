Українські валькірії: жінки розповіли, чому потрібно вчитися володіти зброєю (відео)

За словами жінок, усі ті, хто вміє поводитися зі зброєю та постояти за себе — не бояться більше нічого. Вони вірять у перемогу України, проте ціна за неї буде дуже високою.

Related video

Дедалі більше українських жінок починають вчитися поводитися зі зброєю самостійно. Вони впевнені, що з таким ворогом як Росія ця навичка зайвою не буде. Про це йдеться в сюжеті DW від 29 грудня.

На опублікованих кадрах можна побачити дії на тренінгу з озброєного самозахисту, які проводяться в Києві для жінок. Українки ефективно справляються з рушницею та деяким іншим озброєнням.

"Нам потрібно цього вчитися, тому що у нас дуже поганий ворог", — каже одна з дівчат.

Українки вивчають на тренінгах основи володіння зброєю, самозахисту, а також, що важливо — виживання. Називають вони себе "Українськими валькіріями" і мають намір продовжувати свою діяльність, адже, як каже одна з них, ті жінки, які можуть за себе постояти та вміють користуватися зброєю, — не бояться нічого.

"Я відчуваю себе зараз справжньою валькірією. Це сильне почуття, я відчуваю себе сильною", — продовжує дівчина.

Тетяна Костюк, яка у звичайному житті працює бухгалтером та вирішила вивчити для своєї безпеки щось нове, додала, що Україна обов'язково виграє цю війну і вона це знає. При цьому ціна за це протистояння буде дуже високою.

Нагадаємо, 18 грудня народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявляла, що в Україні можуть почати мобілізувати жінок, якщо це буде необхідно для оборони. За її словами, це питання має вирішуватися з міркувань оборони, а сама ініціатива має йти від Верховного Головнокомандувача або Головнокомандувача ЗСУ.

19 грудня президент Володимир Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації жінок і заявив, що він не підпише такий документ. Водночас обговорювати можна питання призову на службу молодших хлопців, однак потрібна аргументація.