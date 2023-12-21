"Є сигнали щодо їх уповільнення": Зеленський анонсував "допомогу" ВПК РФ (відео)

Керівник держави закликав українців зосередитися та не забувати, що на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині вирішується доля України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що є позитивні сигнали щодо уповільнення роботи військово-промислового комплексу Росії. У Telegram він повідомив подробиці.

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Керівник держави отримав окрему доповідь Головного управління розвідки Міноборони. Політик дізнався інформацію стосовно планів російських окупантів та роботи російської "оборонки".

"Є сигнали щодо їх уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", – заявив Зеленський.

Президент закликав українців у передріздвяний час, бути зосередженими. Він наголосив на тому, що варто працювати, а відпочинок залишити на потім.

Зеленський додав, що на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині вирішується доля нашої держави. У прифронтових областях українські воїни й надалі виконують завдання щодо протидії російським загарбникам.

"Заради того, щоб Україна могла досягти й досягала своїх цілей. Я дякую всім, хто живе саме так, хто бʼється і працює заради України", – зазначив керівник держави.

Вибухи в РФ та атаки дронами

В Росії в Солікамську на території заводу "Урал" 31 жовтня пролунав вибух. Внаслідок цього було зруйновано цех, де виробляли вибухівку та обладнання.

У центрі столиці РФ 7 грудня горів "Електрозавод". Як повідомили російські ЗМІ, підпали і вибухи відбуваються в різних регіонах Росії.

БПЛА атакували два нафтогазових підприємства безпосередньо на території РФ. За словами журналістів видання ASTRA, заводи були атаковані нібито дронами ЗСУ в Тверській та Калузькій областях Росії. Один дрон впав у резервуар для зберігання пального, другий — поруч із газовою трубою.

Ввечері 27 листопада безпілотні літальні апарати атакували Рязанську область РФ. Жителі Рязані чули два вибухи, проте Міноборони РФ заявили про знищення одного дрона. За інформацією російських журналістів, протиповітряна оборона нібито працювала в районі Рязанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, у Кабміні прокоментували анонсоване Зеленським виробництво 1 млн дронів. Окрім FPV-дронів, фахівці здатні виробити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), а також понад 1000 БПЛА з дальністю за 1000 км.