ЗМІ розповіли про таємну "російську вечерю" в США із обговорення миру в Україні: посол відреагував

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заперечив, що Берлін підштовхує Київ до переговорів з Росією, які можуть призвести до остаточної втрати української території.

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Український посол в Німеччині Олексій Макеєв заперечив тиск Берліна на Київ щодо переговорів з Росією. Німеччина не намагається нав’язати Києву врегулювання шляхом перемовин. Про це пише Politico.

Посол України заперечив, що німецький уряд штовхає Київ до так званих мирних переговорів з Росією, які можуть призвести до остаточної втрати української території, на тлі інформації про таємну "російську вечерю" в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня, про що йшлося в німецькому виданні Der Spiegel.

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Тоді найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, голова канцелярії Вольфганг Шмідт нібито схвально сприйняв пропозицію американського аналітика Семюеля Чарапа припинити війну в Україні шляхом нав’язаного врегулювання під час переговорів з Москвою.

Макеєв додав, що тиску за закритими дверима "також не відбувалося".

У подкаст-інтерв'ю німецькому громадському мовнику RRB Олексій Макеєв заперечив, що німецький уряд підштовхує Київ до мирних переговорів з Росією, які можуть призвести до безповоротної втрати українських територій.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з Москвою.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер написав у спільній статті з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, що "просте припинення вогню сьогодні було б рівносильним легітимізації захоплення території Росією".

Тим часом фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що Москва не прагне вести "серйозні переговори" з Києвом. Основна вимога Кремля про повну політичну капітуляцію України не змінюється.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче обговорювати мир з Україною, поки не досягне своїх цілей у війні.