Marder виконують бойове завдання: Міноборони показало відео з німецькими БМП в Україні

На кадрах бронетехніка долає водну перешкоду, просуваючись далі розмитою дорогою.

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В Україні були помічені бойові машини піхоти (БМП) Marder, на яких бійці Сили оборони виконують бойові завдання. Відповідне відео було опубліковано 25 грудня у Twitter пресслужбою Міноборони України.

На кадрах помічена колона німецьких БМП, яка пересувалася ґрунтовою дорогою в денний час доби. У публікації не вказано локацію пересування, а на відео можна побачити розмиту дорогу з водною перешкодою, яку форсують українські військові, просуваючись далі розмитою дорогою.

"БМП Marder готові до виконання наступного бойового завдання. І ніщо не зможе нас зупинити!", — так підписали відео в Міноборони.

БМП Marder в Україні

Українські війська отримали німецькі бронемашини Marder на початку цього року. Техніка брала участь у боях під час літнього контрнаступу ЗСУ.

У вересні стало відомо, що уряд ФРН доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. Повідомлялося, що для виконання поставленого завдання компанія активізувала зусилля з виробництва БМП.

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Українські військові загалом високо оцінили бойові можливості цієї бронетехніки, зокрема, відзначаючи чудові ходові якості машини. Однією з переваг Marder порівняно з аналогічною технікою радянського часу є потужний двигун у 600 к. с., що дає змогу розвивати швидкість до 45 км/год на бездоріжжю.