Тиснуть на чотирьох напрямках: Сирський докладно розповів про ситуацію на сході (карти)

За словами командувача Сухопутних військ, українські захисники роблять усе можливе, щоб не дати противнику здійснити задумані плани.

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Російські окупанти продовжують спроби наступу, щоб прорвати оборону українських захисників у східних регіонах країни. Тиск здійснюється на чотирьох напрямках. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 27 грудня.

За його словами, ситуація залишається складною і ЗС РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

Куп'янський напрямок. Тут російські окупанти хочуть за всяку ціну взяти під свій контроль населений пункт Синьківка, щоб у такий спосіб заблокувати Куп'янськ, каже командувач Сухопутних військ.

"Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч", — написав Олександр Сирський.

Олександр Сирський розповів, на яких напрямках ситуація найскладніша Фото: DeepStateMAP

Лиманський напрямок. Тут агресор також відновив свої активні дій, щоб спробувати витіснити українських захисників з району Серебрянського лісництва. Також ЗС РФ не відмовляються від спроб захоплення населеного пункту Терни та виходу до річки Чорний Жеребець.

Олександр Сирський розповів, на яких напрямках ситуація найскладніша Фото: DeepStateMAP

Сіверський напрямок. Тут окупанти лише намагаються розвинути наступ у районах населених пунктів Спірне та Білогорівка. Також здійснюється підготовка штурмових підрозділів для розвитку наступу в напрямку Соледара та Сіверська.

Олександр Сирський розповів, на яких напрямках ситуація найскладніша Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок. Тут також не припиняються активні дії з боку російських окупантів. ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки, а також захопити нові ділянки.

Для цього використовуються штурмові групи "добровольчого корпусу", які були переміщені туди з південного напрямку.

Олександр Сирський розповів, на яких напрямках ситуація найскладніша Фото: DeepStateMAP

"Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли. На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога", — каже Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ також додав, що незважаючи на складну ситуацію, українські захисники продовжують демонструвати професіоналізм і мужність, коли стримують підрозділи ЗС РФ і наносять їм колосальні втрати.

"Лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили більше трьох тисяч особового складу, із них вбитими – більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них — 43 танки, 83 бойових броньованих машини, 69 артилерійських систем", — продовжує Олександр Сирський.

В умовах активних бойових дій у пріоритеті залишаються життя бійців ЗСУ, підсумував командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що ЗС РФ підтягують резерви на Донбас, але це не допомагає. Загалом ситуація продовжує ускладнюватися. За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, противник хоче прорвати українську оборону і для цього проводить локальні штурмові дії.