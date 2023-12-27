В Україні прийнято на озброєння понад 400 зразків зброї за два роки війни, – Міноборони

За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, за два роки прийнято на озброєння чи допущено до експлуатації більше зразків озброєння більше, ніж за всі роки незалежності.

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З початку повномасштабної війни РФ проти України українське військо отримало на озброєння понад 400 зразків техніки. Про це розказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю АрміїInform.

Від 24 лютого 2022 року Міністерство оборони прийняло на озброєння та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 400 зразків військової техніки. З них понад 250 – українські розробки. За даними Міноборони, це рекордний показник який у рази перевищує всі роки незалежності України.

У 2023 році було допущено до експлуатації чи прийнято на озброєння понад 200 зразків вітчизняного виробництва. Якщо казати у відсотках, то:

29% — безпілотні авіаційні комплекси;

7% — бронетехніка;

6% — РЕБ;

3% — наземні роботизовані системи.

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Такого результату, за словами Гаврилюка, вдалося досягти завдяки спрощеній процедурі. Раніше процес допуску зброї до експлуатації тривав декілька місяців, а зараз лише кілька тижнів. Лише за останній місяць комісії розглянули допуск до експлуатації понад 40 українських розробок, серед них FPV-дрони, в тому числі з алгоритмами штучного інтелекту, "окопний" РЕБ, й боєприпаси для безпілотників.

Один з пріоритетів Міноборони є розробка комплексів РЕБ тактичного рівня

Одним з пріоритетів в Міноборони назвали розробку комплексів РЕБ тактичного рівня, щоб бійці та техніка були захищені від масового використання окупантами FPV-дронів.

Окремо Гаврилюк зауважив, що в Україні почали виробляти протимінні трали КМТ-7, яким осучаснили конструкцію. Виготовляють їх з вітчизняної сировини. Також пройшов випробування напівнавісний мінний трал для ББМ на автомобільному шасі.

Українські підприємства виробляють протимінні трали КТМ-7

Нагадаємо, 13 грудня Іван Гаврилюк повідомив, що українські винищувачі можуть отримати нове озброєння.

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