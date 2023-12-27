В Україні прийнято на озброєння понад 400 зразків зброї за два роки війни, – Міноборони
За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, за два роки прийнято на озброєння чи допущено до експлуатації більше зразків озброєння більше, ніж за всі роки незалежності.
З початку повномасштабної війни РФ проти України українське військо отримало на озброєння понад 400 зразків техніки. Про це розказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю АрміїInform.
Від 24 лютого 2022 року Міністерство оборони прийняло на озброєння та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 400 зразків військової техніки. З них понад 250 – українські розробки. За даними Міноборони, це рекордний показник який у рази перевищує всі роки незалежності України.
У 2023 році було допущено до експлуатації чи прийнято на озброєння понад 200 зразків вітчизняного виробництва. Якщо казати у відсотках, то:
- 29% — безпілотні авіаційні комплекси;
- 7% — бронетехніка;
- 6% — РЕБ;
- 3% — наземні роботизовані системи.
Такого результату, за словами Гаврилюка, вдалося досягти завдяки спрощеній процедурі. Раніше процес допуску зброї до експлуатації тривав декілька місяців, а зараз лише кілька тижнів. Лише за останній місяць комісії розглянули допуск до експлуатації понад 40 українських розробок, серед них FPV-дрони, в тому числі з алгоритмами штучного інтелекту, "окопний" РЕБ, й боєприпаси для безпілотників.
Одним з пріоритетів в Міноборони назвали розробку комплексів РЕБ тактичного рівня, щоб бійці та техніка були захищені від масового використання окупантами FPV-дронів.
Окремо Гаврилюк зауважив, що в Україні почали виробляти протимінні трали КМТ-7, яким осучаснили конструкцію. Виготовляють їх з вітчизняної сировини. Також пройшов випробування напівнавісний мінний трал для ББМ на автомобільному шасі.
Нагадаємо, 13 грудня Іван Гаврилюк повідомив, що українські винищувачі можуть отримати нове озброєння.
Фокус розбирався, яке озброєння вироблятиме Україна у 2024 році.