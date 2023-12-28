Росія вивела у Чорне море на чергування шість кораблів, — ВМС України (інфографіка)

Українське командування зазначає, що загарбники традиційно вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS). Ракетоносії з "Калібрами" перебувають у Середземному морі.

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Станом на ранок 28 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів російських окупантів. Натомість усі ракетоносії ворог завів до пунктів базування. Про це 28 грудня повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

Так само відсутні ворожі кораблі в Азовському морі, а от у Середземному морі перебувають 3 кораблі РФ, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Фото: ВМС ВСУ

Крім того, за останню добу в інтересах Росії через Керченську протоку до Азовського моря пройшло 7 суден, з яких 3 йшли від протоки Босфор. До Чорного моря Керченською протокою пройшли 13 суден, з яких 5 прямують до Босфору.

При цьому командування ВМС України зауважило, що Росія, як завжди, продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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Зазначимо, що згідно з даними супутникових знімків, 17 грудня практично весь флот окупантів залишив Севастополь і перебазувався до Новоросійська. Зокрема там же перебували чотири підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" і проєкту 877 "Палтус".