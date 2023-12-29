В Україні випробовують заміну радянських кулеметів КПВТ та НСВ: що відомо (фото)

Нові кулемети мають кращі за радянські аналоги характеристики, а також мають замінити їх у війську.

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В Україні проходять випробування новітніх кулеметів під калібр 14,5х114 мм та 12,7х99 мм. Про це повідомляє АрміяInform.

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Одне з приватних підприємств в Україні розробило кулемети для потреб Збройних сил України. Великокаліберний кулемет калібром 14,5х114 мм призначений для ураження легкоброньованих цілей по типу БТР чи БМП, живої сили ворога та вогневих засобів. Він має замінити радянський КПВТ такого ж калібру, але заявляється, що українська розробка має кращі характеристики.

Наразі кулемет має пройти випробування та отримати дозвіл на експлуатацію у ЗСУ. Після цього його можна встановлювати на БТРи чи БРДМ. Також планується його застосування у вигляді станкового кулемета для піхоти.

Український кулемет калібром 12,7 мм Фото: АрміяInform

Другий кулемет розробили під калібр 12,7х99 мм. Він є аналогом радянського кулемета НСВ та американського Browning M2 американського виробництва. Коли його допустять до експлуатації, то він теж замінить радянський кулемет НСВ. Використання кулемета може бути в трьох варіантах:

піхотний із сошками;

станковий;

танковий, наприклад, для Т-64.

Зазначається, що українські розробки є дуже потрібними та очікуваними у Силах оборони через інтенсивні витрати ресурсів наявних кулеметів.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні показали безпілотну турель "ШаБля" калібром 7,62 мм.

Також ЗМІ повідомили, що Sig Sauer просуває кулемет XM250 під новий калібр 6,8 мм.