"Ключова помилка 2023 року": чого Україні треба запобігти у наступному році, – Дикий (відео)

На думку ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, Україна може знову почати перемагати у 2024 році, якщо буде жити війною, а не вважати, що вона "десь там". У 2022 році всі були єдиним організмом.

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Українське суспільство у 2023 році відмежувалось від подій на фронті, чого не було у 2022 році. Саме цієї помилки потрібно запобігти у 2024 році. Про це в інтервʼю Фокусу сказав ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Коли почалася повномасштабна війна все українське суспільство працювало на перемогу. Кожен намагався щось зробити, якщо не на фронті, то шляхом волонтерства. За словами Євгена Дикого, суспільство було абсолютно нерозривним з військовими. Вони не сприймались, як десь там люди, які на фронті. Україна була єдиним організмом, що воює.

"Саме тому у 2022 році ми перемагали. У 23-му році сталось те, що "товаріщ Сталін" називав "головокружение от успехов". На хвилі успіхів осені 2022 року тилова Україна впала в ілюзію, якій чомусь здалось, що ми не просто зробили диво, а зробили вже достатньо. Але виявилось цього недостатньо", — пояснює Євген Дикий.

Він додав, що за його відчуттями в Україні суспільство розділилось на дві "касти": ті, що воюють, і ті, що живуть своє звичайне життя. Відтак ветеран російсько-української війни зазначає, що у 2024 році українці мають проживати війну, як у 2022 році.

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"Для цього суспільство має прийняти війну як свою, а не чиюсь, хто за нас має виконати", — зауважує Дикий в інтервʼю Фокусу.

Також верховний головнокомандувач має в новорічному зверненні зробити заяву на кшталт Вінстона Черчилля, що йому нічого запропонувати окрім "поту, крові та сліз".

Нагадаємо, 30 грудня ЗМІ писали, коли Україна зможе витіснити ЗС РФ з півдня України у 2024 році.