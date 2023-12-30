"Буде одна велика Буча": ветеран війни Дикий про необхідність закону про мобілізацію (відео)

За словами екскомандира роти батальйону "Айдар", мобілізація є єдиною альтернативою окупації. В іншому випадку країна ризикує повторити шлях УНР.

Related video

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про мобілізацію. На думку екскомандира роти батальйону "Айдар" та ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, якщо українці не будуть мобілізуватися, то по всій Україні буде одна велика Буча. Про це він повідомив в інтервʼю Youtube-каналу Фокусу.

На думку Євгена Дикого, законопроєкт про мобілізацію запізнився на рік. В Україні заплющували очі на потребу мобілізації. Проте тепер проблему все ж починають вирішувати.

"Можна без мобілізації обійтися, проблеми не буде, але для цього ми маємо прийняти той факт, що нас окупують. Якщо нас це влаштовує, то нема проблем. Те, що відбувається довкола цього законопроєкту, викликає в мене дуже неприємні відчуття", — каже Євген Дикий.

Він додає, що тил чомусь вирішив, що війна сама собою виграється. Нібито в Україні 30 років розвивали армію і мобілізовані бійці можуть самі все зробити. Проте в таких великих війнах без мобілізації не обійтися.

"Після того, як ми вже воюємо два роки, якщо ми програємо війну – це буде одна велика Буча від лінії нинішнього фронту до західного українського кордону. Ніякої "лайт-версії" не буде. Росія пройдеться тут саме так, як завжди діяла там, де зустріла опір, але змогла його подолати. Чеченці можуть про це багато розповісти, але нам не треба так далеко ходити, ми вже бачили це на своїй території", — пояснює ветеран російсько-української війни необхідність мобілізовуватись.

До того ж у світі вже пройшла перша хвиля емпатії з боку Заходу, тому 30 млн біженців ніхто не буде приймати. Кордони будуть закривати вже з боку Євросоюзу. Мобілізація – єдина альтернатива окупації.

Нагадаємо, 30 грудня юристи розповіли, хто та як вручатиме повістки за новими правилами, якщо приймуть закон про мобілізацію.

29 грудня комбат 3-ї штурмової бригади Петро Горбатенко заявив, що мобілізація йде погано через корупцію та нерозуміння.