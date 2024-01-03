В Одесі планують пересадити за кермо маршруток жінок: що сталося

Одеса отримала від німецьких партнерів 10 автобусів і веде перемовини зі Стамбулом про передавання ще кількох одиниць подібного транспорту. Але в місті виникла проблема з водіями, оскільки багато чоловіків мобілізували до лав ЗСУ.

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В Одесі не вистачає водіїв для роботи на автобусах, які подарувало німецьке місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв змогли набрати лише 7. У міськраді заявили, що готові навчати жінок, аби ті керували маршрутками. Про це, як передає "Суспільне", повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, Одеса отримала від німецьких партнерів 10 автобусів і веде перемовини зі Стамбулом про передавання ще кількох одиниць подібного транспорту. Але в місті виникла проблема з водіями, оскільки багато чоловіків мобілізували до лав ЗСУ.

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"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу", — сказав Труханов.

Він додав, що з 18 необхідних водіїв в Одесі поки знайшли сімох, тому на цю посаду розглядають жінок, а допомогу з навчанням пропонують також партнери з Регенсбурга і Берліна.

"У нас є школи де навчають, але нам пішли на зустріч і Регенсбург, і Берлін пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його", — зазначив міський голова.

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