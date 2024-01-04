Затяжна війна: експерт розповів, на скільки років в України вистачить ресурсів

У форматі військового конфлікту з низькою інтенсивністю, як це було з 2014 по 2022 рік, війна може протриматися десять років. Широкомасштабна війна, в такому форматі, як зараз, не може тривати великий відрізок часу, розповів економіст Олексій Кущ.

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Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в України не вистачить внутрішніх ресурсів для широкомасштабної війни, якщо та триватиме великий відрізок часу. Про це він повідомив у коментарі "ТСН.ua".

Він зазначив, що війна може тривати ще десять років, якщо продовжуватиметься у форматі військового конфлікту з низькою інтенсивністю, як це було з 2014 по 2022 рік. Проте широкомасштабна війна, в такому форматі, як це відбудеться зараз, не може тривати такий великий відрізок часу.

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"На таку інтенсивність війни у нас просто не вистачить внутрішніх ресурсів. Перш за все, демографічних ресурсів та й економічних теж. У нас немає їх ще на десять років", — сказав Олексій Кущ.

З його слів, мобілізаційний ресурс наразі на межі, проте це не означає, що він закінчиться вже завтра. Проте надалі у війну можуть залучатися все нові й нові верстви населення, зокрема й ті, що не готові до бойових дій. Кущ наголосив, що поступово люди будуть "відриватися від реального сектору економіки", що може призвести до негативних наслідків.

Економіст порівнює мобілізаційний ресурс з роботою двигуна, в якого є плановий режим роботи, можливість працювати на підвищених обертах та робота в критичному стані.

"За моїми підрахунками, мобілізаційний ресурс у перші два роки війни буде більш-менш плановим. А вже третій рік, його використання буде відбуватися на підвищених обертах, близьких до аварійного, а з четвертим роком він може стати критичним", — пояснив він.

Кущ зауважив, що саме тоді варто очікувати системних збоїв, оскільки критичний режим характеризується тим, що неможливо заздалегідь спрогнозувати.

Скільки Україна може протриматися фінансово

Олексій Кущ вважає, що в залежності від формату війни, можливі три сценарії розвитку подій, а саме:

перший — Україні активно допомагають партнери, як це було у 2022-2023 роках. У такому форматі Україна зможе себе фінансово забезпечити, оскільки економічна модель перебудувалася під зовнішню фінансову допомогу;

другий — суттєво скоротиться допомога від партнерів. Україні доведеться використовувати власні внутрішні резерви, які мають властивість вичерпуватися;

третій — найкритичніший, коли Україна взагалі не буде отримувати допомогу, або вона буде символічною та малою. Україні доведеться задіяти всі внутрішні резерви, те, що є в НБУ. За прогнозом економіста, цього вистачить приблизно на рік.

Нагадаємо, 25 грудня боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України та інструктор "Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця" з позивним "Мактавіш" розповів, що для України кожен день може стати критичним. Він зазначив, що для країни буде "неповоротним моментом", якщо захід припинить надавати допомогу, озброєння та боєприпаси.

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що на посаді глави держави перед ним стоїть завдання захищати всю територію країни.