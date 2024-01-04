Затяжная война: эксперт рассказал, на сколько лет Украине хватит ресурсов

В формате военного конфликта с низкой интенсивностью, как это было с 2014 по 2022 год, война может продержаться десять лет. Широкомасштабная война, в таком формате, как сейчас, не может длиться большой отрезок времени, рассказал экономист Алексей Кущ.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что у Украины не хватит внутренних ресурсов для широкомасштабной войны, если та продлится большой отрезок времени. Об этом он сообщил в комментарии "ТСН.ua".

Он отметил, что война может длиться еще десять лет, если будет продолжаться в формате военного конфликта с низкой интенсивностью, как это было с 2014 по 2022 год. Однако широкомасштабная война, в таком формате, как это произойдет сейчас, не может длиться такой большой отрезок времени.

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"На такую интенсивность войны у нас просто не хватит внутренних ресурсов. Прежде всего, демографических ресурсов да и экономических тоже. У нас нет их еще на десять лет", — сказал Алексей Кущ.

По его словам, мобилизационный ресурс сейчас на пределе, однако это не означает, что он закончится уже завтра. Однако в дальнейшем в войну могут привлекаться все новые и новые слои населения, в том числе и те, которые не готовы к боевым действиям. Кущ отметил, что постепенно люди будут "отрываться от реального сектора экономики", что может привести к негативным последствиям.

Экономист сравнивает мобилизационный ресурс с работой двигателя, у которого есть плановый режим работы, возможность работать на повышенных оборотах и работа в критическом состоянии.

"По моим подсчетам, мобилизационный ресурс в первые два года войны будет более-менее плановым. А уже третий год, его использование будет происходить на повышенных оборотах, близких к аварийному, а с четвертым годом он может стать критическим", — пояснил он.

Кущ отметил, что именно тогда стоит ожидать системных сбоев, поскольку критический режим характеризуется тем, что невозможно заранее спрогнозировать.

Сколько Украина может продержаться финансово

Алексей Кущ считает, что в зависимости от формата войны, возможны три сценария развития событий, а именно:

первый — Украине активно помогают партнеры, как это было в 2022-2023 годах. В таком формате Украина сможет себя финансово обеспечить, поскольку экономическая модель перестроилась под внешнюю финансовую помощь;

второй — существенно сократится помощь от партнеров. Украине придется использовать собственные внутренние резервы, которые имеют свойство исчерпываться;

третий — самый критический, когда Украина вообще не будет получать помощь, или она будет символической и малой. Украине придется задействовать все внутренние резервы, то, что есть у НБУ. По прогнозу экономиста, этого хватит примерно на год.

Напомним, 25 декабря боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш" рассказал, что для Украины каждый день может стать критическим. Он отметил, что для страны будет "невозвратным моментом", если Запад прекратит оказывать помощь, вооружение и боеприпасы.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на посту главы государства перед ним стоит задача защищать всю территорию страны.