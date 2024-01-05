"Купують за пряник": у Зеленського відреагували на указ Путіна про паспорти для учасників війни

Мігранти та іноземці, яких заманюють на війну паспортами РФ, не допоможуть очільнику Кремля, впевнений радник ОП Михайло Подоляк. На його думку, західні партнери допоможуть Україні перемогти.

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Іноземні найманці, які воюють проти України у російській армії, отримали додатковий захист від покарання за воєнні злочини. Завдяки указу президента РФ Володимира Путіна, вони протягом місяця можуть стати громадянами Росії і уникнути кримінального переслідування на попередній батьківщині. Однак подібні рішення не допоможуть Путіну втриматись при владі і діятимуть не довше двох років. Про наслідки указу президента РФ ідеться у інтерв'ю, яке дав радник голови офісу президента (ОП) Михайло Подоляк порталу "24 канал".

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Подоляк зауважив, що Москва намагається агітувати мігрантів на вступ до лав ЗС РФ. У такому випадку паспорт виступає як "пряник", яким заманюють на війну в Україну нових найманців-добровольців. Крім того, подібне рішення стосується людей, які отримують "індульгенцію на вбивство" українців, а також громадян інших країн. Зокрема, у такому випадку Росія зобов'язується захищати їх від правоохоронців за кордоном, бо це вже начебто її громадяни.

"Хочете отримати – ми вам спростили процедуру. Отримайте і після цього будете ходити по світу, кого завгодно вбивати, не лише українців. А ми будемо все робити для того, щоби вас за це не карали". От, про що цей указ", — продовжив Подоляк.

На думку радника голови ОП, нові солдати можуть допомогти Путіну лише у короткостроковій перспективі — на два роки. Саме на два роки у РФ вистачить ресурсів, щоб вести війну. Але в підсумку Кремль програє, оскільки західний світ, зокрема — США, розуміють усі ризики і докладуть зусилля, щоб Росія не перемогла.

"Наші партнери, включно зі Сполученими Штатами, чітко усвідомлюють, до чого призведе непрограш Росії. Все, що необхідно для виграшу Україні, буде надано. Усі інші сценарії приведуть до масштабування трагедії, до збільшення жертв, збільшення воїн, до збільшення ескалації", — резюмував він.

Війна РФ — деталі

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни також проаналізували указ Путіна про спрощення надання громадянства. На їхню думку, таким чином російська влада планує використовувати мігрантів. Певний час Кремль не знав, чи потрібні йому зайві робочі руки, однак тепер впевнений, що вони йому знадобляться для ведення війни.

Рішення Путіна почали втілювати в життя, розповідав Фокус. Наприклад, восени 2023 року стало відомо про затримання групи мігрантів, у яких перевірили документи і примусили підписати контракт на службу в ЗС РФ. Крім того, у новорічну ніч російська поліція затримала близько 3 тисяч вихідців з Середньої Азії: частину з них також примусять воювати.

Нагадуємо, генерал армії США Бен Годжес пояснив, чого слід очікувати від бойових дій протягом найближчих кількох місяців. На схожу тему говорив і Михайло Подоляк: розповів про план "Б" України, який стосується переозброєння.