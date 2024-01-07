На весь рік не вистачить: експерт розповів, де ЗС РФ хочуть атакувати найближчим часом (відео)

Майор запасу Олексій Гетьман сказав, що до виборів президента в Росії, які відбудуться 15-17 березня, ЗС РФ хочуть виконати певні бойові завдання.

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Практично по всій лінії фронту спостерігається непроста ситуація. Так, росіяни активізувалися практично на всіх ділянках. Про плани окупантів розповів майор запасу Олексій Гетьман в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, до виборів президента в Росії, які відбудуться 15-17 березня, ЗС РФ хочуть виконати певні бойові завдання.

"На весь рік їх точно не вистачить. Усе ж таки це пов'язано з виборами без вибору в Росії, які мають відбутися 15 — 17 березня. Це термін, до якого маємо виконати певні бойові завдання", — сказав він.

Експерт зазначив, що росіяни хотіли захопити Авдіївку ще до 14 грудня, коли президент РФ Володимир Путін проводив свою "пряму лінію". Потім дата змістилася до Нового року, але й це завдання було провалено.

"Крайній термін перенесли з 1 січня десь на 15 березня, щоб вибори президента відбувалися на тлі якихось "перемог" на лінії фронту", — сказав експерт.

За його словами, росіяни зараз атакуватимуть по всій лінії фронту, щоб розтягнути оборону українських сил. Гетьман назвав головні напрямки, де можуть наступати окупанти:

Куп'янськ-Вузловий,

район Бахмута — Кліщіївка та Андріївка,

Авдіївка та Мар'їнка;

Вугледарський напрямок;

район Токмака;

лівобережжя Херсонської області.

Крім того, Гетьман сказав, що ЗС РФ можуть проводити наступи також на інших напрямках, але найбільше зосередження ворожих військ буде саме на цих.

Олексій Гетьман про наступ Росіян

Нагадаємо, що голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські війська планують концентрувати сили для просування на Куп'янському напрямку. За його словами, на Заході можуть не розділяти Куп'янський, Харків і Слобожанський напрямки.