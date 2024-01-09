ЗС РФ незначно просунулися в районі Донецька і Вербового, — ISW (карта)

За словами аналітиків, ЗС РФ змогли захопити дві церкви в Георгіївці біля Донецька, а також просунутися на 300 метрів у цьому населеному пункті.

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Російські війська незначно просунулися в районі Донецька і Вербового Запорізької області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 8 січня йдеться, що ЗС РФ просунулися на захід від Донецька. Так, геолокаційні дані, опубліковані ще 7 січня, демонструють, що окупанти змогли вийти на східну околицю Георгіївки. Це населений пункт за 6 кілометрів від Донецька.

За словами російських військкорів, ЗС РФ змогли захопити дві церкви в Георгіївці, а також просунутися на 300 метрів. Крім того, окупанти просунулися на протилежний берег річки Осикова.

Аналітики зазначили, що в районі Мар'їнки та Георгіївки, а також у районі Новомихайлівки та Перемоги тривали позиційні бойові дії.

Карта боїв під Авдіївкою Фото: ISW

Карта боїв у Донецькій області Фото: ISW

Крім того, як повідомили експерти, ЗС РФ також змогли просунутися на заході Запорізької області. Так, геолокаційні дані за 8 січня показують, що окупанти мають успіхи на захід від Вербового. Біля Роботиного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки тривали позиційні бої.

Як заявив один із російських військкорів, через ожеледицю на Запорізькому напрямку окупанти можуть дістатися до своїх позицій тільки на броньованій гусеничній техніці.

Бої в Запорізькій області Фото: ISW

Нагадаємо, що колишній співробітник СБУ Іван Ступак спрогнозував, коли закінчиться наступ росіян. За його словами, через серйозні проблеми з логістикою російські війська зможуть проводити активні наступальні операції тільки до кінця березня.