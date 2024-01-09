РФ скинула бомбу на окуповане Рубіжне: її знешкодили більш, ніж через добу

За словами очільника Луганської ОВА Артема Лисогора, мешканцям міста відключили газ, воду та світло. Також окупаційна влада заборонила виїжджати із Рубіжного навіть тим, у кого є спецперепустки.

Related video

У Рубіжному окупанти більше ніж через добу знешкодили авіабомбу, яка не долетіла до фронту та впала на житлові будинки 8 січня. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, російські вибухотехніки відмовлялися працювати у сильний мороз. Імовірно через це вона була знешкоджена більш ніж через добу після падіння. Зазначалося, що декілька районів міста, де впала російська авіабомба, були перекритими. Мешканців із ближніх кварталів виселили із будинків.

Попри таку небезпечну ситуацію у місті, люди не могли покинути Рубіжне, адже окупанти перекрили в’їзд та виїзд. Зазначається, що виїхати з міста не дозволяли навіть тим, у кого є спеціальні перепустки із підписом окупаційної влади.

Важливо

Вулиці не залишилося: під Воронежем російська ракета впала на житлові будинки (фото, відео)

Повідомлялося, що мешканці жили у страху, адже бомба могла вибухнути у будь-який момент. Також на три дні через небезпеку у будинках було відключиено водопостачання, газ та світло.

Падіння авіабомби у Рубіжному – що відомо

Відомо, що на місто впала російська авіабомба ФАБ-250. За словами голови "ЛНР" Леоніда Пасічника, сталося начебто нештатне сходження боєприпасу.

Він повідомив, що внаслідок падіння авіабомби постраждалих немає. Через небезпеку вибуху бомби частину мешканців відселили у намети неподалік, дехто з людей переїхав до родичів.

Також він повідомляв, що правоохоронці, МНС та військові вирішують питання про знешкодження авіабомби.

За словами Артема Лисогора, приховати інцидент окупанти не змогли через велику кількість свідків. Квартал, на який впала бомба, був одним із небагатьох, які залишився цілим після штурмів окупантів весною 2022 року.

Також він повідомляв, що внаслідок падіння авіабомби були постраждалі. Деяких людей госпіталізували, а декого перевезли до пункту тимчасового перебування.

Нагадаємо, російські медіа писали, що 8 січня знайшли у Волгоградській області знайшли російську ракету Х-101. Імовірно, що російські військові планували запустили ракету в сторону України, втім сталося "нештатне сходження".

Також 2 січня російські Telegram-канал повідомляли про падіння російської ракети у Воронезькій області. Зазначалося, що 21 людина отримала поранення. Зокрема, загинули 11 людей, серед яких троє дітей.