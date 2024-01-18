"Опозиції у нас немає": Данілов про ідею створення уряду національної єдності (відео)

Секретар РНБО впевнений, що нинішні опозиційні політики вже 30 років "грабують країну". Тому замість них в уряд краще взяти людей, які перебувають на фронті.

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В Україні є певні громадяни, придатні для роботи в уряді під час війни. Однак серед цих громадян немає представників парламентської опозиції. Наявні на сьогодні політики, які перебувають у Верховній Раді, не відповідальні, тому не можуть увійти в уряд національної єдності. Про те, чи можливо в Україні створити уряд національної єдності, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю порталу Liga.net.

Журналісти поцікавились у Данілова, чи можна створити новий уряд, про який згадують українські опозиційні політики з Верховної Ради. При цьому політики вказують, що це вирішило б питання виборів до парламенту, які не пройдуть через продовження війни.

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Секретар РНБО у відповідь заявив, що існуючі в Україні опозиціонери з парламенту не можуть насправді називатись опозицією. На його думку, справжня опозиція має відповідальність, а та, яку згадували журналісти, цієї відповідальності не має.

"Як такої опозиції у нас не існує. Ці люди собі забрали це гасло і з ним бігають — там є відомі постаті сучасності. Яке вони взагалі мають відношення до опозиції. Опозиція — це люди, які є відповідальними, з врахуванням тих процесів, які саме на сьогодні є на нашій території".

Після цього Данілов нагадав, що знайомий з українськими політиками з 1994 року і впевнений, що вони весь час "накопичували статки за рахунок українського народу", "мали спільний бізнес з Медведчуком", "грабували країну".

Водночас секретар Радбезу впевнений, що в Україні є люди, придатні до керування країною. З його слів, ці люди зараз перебувають на фронті.

"Є кому керувати цією країною. Людей, які достойні керувати, дуже багато. Величезна кількість із них зараз знаходиться на фронті. А от з якого переляку саме ці мають бути керуючим органом в нашій країні?"

З іншого боку, у контексті уряду національної єдності розглядають "уряд технократів", зауважили журналісти. У відповідь Данілов запропонував згадати про попередні дії політиків, яких розглядають членами такого уряду.

"Про кого іде мова? Імена цих технократів ви можете назвати? Про яких технократів ви говорите? Про тих, які довели країну до війни?" — пояснив секретар радбезу свою позицію.

Уряд національної єдності — деталі

Уряд національної єдиності — це спільнота політиків, опозиційних та провладних, які входять у єдиний уряд для керування країною у певних надзвичайних ситуаціях. Подібну структуру було створено, зокрема, у Великій Британії під час Другої світової війни.

У 2023 році в Ізраїлі, після нападу терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року, прем'єр-міністра Біньямін Нетаньягу, створив новий "кабінет" саме за таким принципом. На користь країни, зокрема, почали спільно працювати Йоав Галлант, Рон Дермер, Яір Лапід — політики з опозиційних сил.

Тим часом в Україні у жовтні 2023 року добіг до кінця термін роботи Верховної Ради 9 скликання, а також спливає каденція діючого президента: дедлайн — травень 2024 року.

Оскільки в країні оголошено воєнний стан, то вибори за таких умов не проводяться відповідно до положень Конституції України. Водночас окремі представники Заходу пропонують українцям все ж провести вибори — про це говорив, наприклад, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що в умовах війни не можливо провести виборчий процес і забезпечити вільне волевиявлення. Тому, на думку очільника держави, будь-які вибори потрібно провести тоді, коли закінчаться воєнні дії.

Нагадуємо, 15-19 січня представники 100 країн світу, а також підприємці, економісти тощо зібрались на Міжнародному економічному форумі у Давосі. Президент України 16 січня звернувся до присутніх: нагадав, що президенту РФ Володимиру Путіна не можна дати перемогти.