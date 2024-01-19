Довга рука Токіо: Японія підписала контракт на закупівлю 400 ракет Tomahawk

Ракети будуть розміщені на есмінцях класу Kongo, Atago Maya, а також на крейсерах ASEV до 2027 року.

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Міністерство оборони Японії 18 січня підписало з урядом США контракт вартістю близько 1,7 млрд доларів на придбання до 400 крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Зброю буде поставлено в період з 2025 по 2027 рік. Про це повідомляє Naval News.

У публікації сказано, що Японія також отримає супутнє обладнання в рамках угоди про іноземні військові продажі (FMS) США. Воно буде встановлено на есмінці чотирьох класів, які підтримують систему глобальної оборони Aegis. Таким чином носіями ракет Tomahawk стануть есмінці класу Kongo, Atago Maya і крейсери ASEV.

Повідомляється, що кінцева сума контракту виявилася меншою за передбачувану, оскільки Японія отримає половину з 400 ракет попередньої версії Tomahawk — варіанту Block IV. Рішення було ухвалено на тлі зростаючого ризику виникнення надзвичайної ситуації в Тайванській протоці й, можливого конфлікту на Корейському півострові.

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Крилата ракета великої дальності RGM-109E/UGM-109E Tomahawk Block IV здатна вражати цілі на відстані 1600 км. Таку саму дальність мають і ракети варіанту Block V, однак вони оснащені системами навігації NAV/COMMs для поліпшення навігаційних характеристик і міцнішого та надійнішого зв'язку, порівняно з Block IV.

Крім того, варіант Block V є "відправною точкою" для двох додаткових підваріантів:

варіанта Block Va з додатковим зі збільшеними можливостями ураження мобільних надводних цілей;

варіанта Block Vb з модернізованою боєголовкою.

"На цьому етапі поки незрозуміло, який саме варіант ракети Tomahawk Block V закупить Токіо", — зазначили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що американські підводні човни будуть озброєні новим варіантом ракети RTX Tomahawk Maritime Strike. Зброя матиме спеціальну систему наведення, що дає змогу ефективно вражати рухомі цілі.