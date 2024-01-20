Новий наступ на Київ: чому не треба панікувати через статтю Financial Times, — ЦСК

Центр стратегічних комунікацій повідомив, що нічого нового зі статті українці не дізналися. Кремль не відмовився від мети захопити всю Україну.

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Видання Financial Times опублікувало статтю, в якій ідеться про плани Росії на новий великий наступ. У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що панікувати через такі матеріали не варто.

У ЦСК зазначили, що журналісти FT заявили про плани Кремля на великомасштабний наступ в Україні вже цього літа. Так, Росія хоче захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Крім того, ЗС РФ можуть готуватися до нової спроби захоплення Харкова або Києва.

"Звучить, звичайно, страшно і віддає панічними настроями. Але, по суті, нічого нового журналісти не сказали. Очевидно, що Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну і продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт", — зазначили в ЦСК.

Однак у Центрі зазначили, що плани Кремля не збудуться, адже Збройні сили України продовжують тримати оборону. Ба більше, столиця Київ — надійно захищена.

У ЦСК заявили, що російські окупанти не змогли дійти до Києва на початку 2022-го, коли українська армія була слабкішою та менш озброєною, тож зараз їм це не вдасться і поготів.

"Замість того, щоб панікувати та накручуватися, допомагайте Силам оборони: донатьте, волонтерте, поширюйте важливу та перевірену інформацію", — зазначили в Центрі.

Стаття FT про великий наступ РФ: що відомо

Financial Times з посиланням на представників українських силових структур повідомило, що РФ може планувати новий великомасштабний наступ на Україну вже цього літа. За даними анонімних джерел, метою росіян буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, співрозмовники видання не виключають, що росіяни можуть ще раз спробувати окупувати Харків або Київ.

Журналісти також підкреслили, що кінцева мета Путіна — завоювати Україну і підпорядкувати її народ. Вона залишається незмінною. Як зазначають автори статті, останніми місяцями Росія отримала допомогу від КНДР у вигляді артилерійських снарядів і ракет, а також наростила виробництво зброї та боєприпасів, зокрема завдяки китайським чіпам.

На статтю відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він заявив, що дійсно є високий ризик, що армія Росії відновить спробу наступу, зокрема, на Київ. Він закликав українців зробити висновки і почати підготовку та тренування.