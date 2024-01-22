ЗС РФ зізналися, що ракети Storm Shadow занадто складні цілі для російської ППО

Окупанти відзначили чудові характеристики ракети в плані малопомітності — вона з'являється на радарах лише за кілька секунд до ураження цілі.

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Далекобійні крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG, що перебувають на озброєнні українських сил, є найскладнішою метою для перехоплення російськими ЗРК Тор-М2. Про це розповів один з операторів зенітного ракетного комплексу в інтерв'ю пропагандистському виданню РИА.

Російський військовий із позивним Стаф зізнався, що ракета має чудові властивості малопомітності для радарів, через що ракета з'являється лише за кілька секунд до передбачуваного прильоту.

"Стикаємося з ними нечасто, дуже складна ціль. Засічка на екрані радара з'являється буквально в останній момент, часу на реагування залишається зовсім небагато", — розповів він.

Крім того, Storm Shadow і SCALP летять на гранично низькій висоті, тому стають неуразливими для російських далекобійних систем ППО. Однак таку ракету все ж можна перехопити на кінцевій ділянці траєкторії польоту, коли вона перед влучанням у ціль набирає висоту, але для успішного перехоплення реакція наземного оператора має бути неймовірно швидкою.

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За словами експертів Defence Express, російські системи ППО дійсно можуть збивати такі цілі, як Storm Shadow/SCALP- EG, але українські ракети вже знищили об'єкти окупантів на сотні мільйонів доларів.

Завдання для російських перехоплювачів ускладнюється ще тим, що разом зі Storm Shadow Збройні сили України застосовують хибні повітряні цілі — ADM-160B MALD, завдяки яким підвищується ймовірність прориву протиповітряної оборони ЗС РФ.

Нагадаємо, 17 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував нове постачання Україні 40 ракет великої дальності SCALP-EG. Також українські сили отримають 50 крилатих авіаційних бомб AASM Hammer, які інтегровані в літаки "Су" і "МіГ" українських повітряних сил.