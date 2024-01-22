ВС РФ признались, что ракеты Storm Shadow слишком сложные цели для российской ПВО

Оккупанты отметили превосходные характеристики ракеты в плане малозаметности — она появляется на радарах всего за несколько секунд до поражения цели.

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Дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, находящиеся на вооружении украинских сил, являются наиболее сложной целью для перехвата российскими ЗРК Тор-М2. Об этом рассказал один из операторов зенитного ракетного комплекса в интервью пропагандистскому изданию РИА.

Российский военный с позывным Стаф признался, что ракета обладает превосходными свойствами малозаметности для радаров из-за чего ракета появляется всего за несколько секунд до предполагаемого прилета.

"Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель. Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного", — рассказал он.

Кроме того, Storm Shadow и SCALP летят на предельно низкой высоте, поэтому становятся неуязвимыми для российских дальнобойных систем ПВО. Однако такую ракету все же можно перехватить на конечном участке траектории полета, когда она перед попаданием в цель набирает высоту, но для успешного перехвата, реакция наземного оператора должна быть невероятно быстрой.

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По словам экспертов Defence Express, российские системы ПВО действительно могут сбивать такие цели, как Storm Shadow/SCALP- EG, но украинские ракеты уже уничтожили объекты оккупантов на сотни миллионов долларов.

Задача для российских перехватчиков усложняется еще тем, что вместе с Storm Shadow Вооруженные силы Украины применяют ложные воздушные цели — ADM-160B MALD, благодаря которым повышается вероятность прорыва противовоздушной обороны ВС РФ.

Напомним, 17 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую поставку Украине 40 ракет большой дальности SCALP-EG. Также украинские силы получат 50 крылатых авиационных бомб AASM Hammer, которые интегрированы в самолеты "Су" и "МиГ" украинских воздушных сил.