"Їх заганяють військкомати": у ЗСУ розповіли, як відбирають новомобілізованих на штурм (відео)

На початку 2023 року за раз відбирали по 40-45 людей для штурму, наразі ж лише шість-вісім осіб. Зі слів сержанта 110-ї ОМБр, досвідчені люди рідше стали долучатися до лав ЗСУ.

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Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук заявив, що все менше людей вступають до лав Збройних сил України на патріотичному дусі. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Їх (військовозобов'язаних чоловіків, — ред.) заганяють військкомати. От тому вони йдуть воювати. А так би, можливо, вони не пішли", — сказав Ігор Тимощук.

Зі слів Тимощука, коли відбувається поповнення частини його підрозділ один із перших відбирає людей для майбутніх штурмів. Він зазначив, що новомобілізованим завжди розповідають правду, а саме що до завдань підрозділу входять штурми, відбиття втрачених та нових позицій.

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"Коли при слові "штурм" у людини в очах є запал, вона буде (це робити, — ред.)", — наголосив він.

Ігор Тимощук зауважив, що не кожен може виконати ті завдання, які ставляться його підрозділу. Зокрема, дехто через здоров'я, інші через страх. Також він розповів, що на початку 2023 року за один раз він відбирав по 40-45 людей для штурму, тоді як зараз по шість-вісім.

"Дійсно, страх своє бере. Можливо, через те що люди приходять менш досвідчені. Ті, хто мали якийсь досвід, прийшли самі в військкомати і вже воюють", — повідомив Герой України.

Він додав, що штурми "не такі страшні". Зазвичай більше людей калічить тих, які стоять та утримують на позиціях. Попри це військові розуміють, що штурм може бути дорогою в один кінець.

Нагадаємо, юрист Андрій Приходько повідомив, що чоловік, який відмовиться від повістки, нестиме за це відповідальність, оскільки працівник ТЦК складе відповідний акт.

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