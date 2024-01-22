"Их загоняют военкоматы": в ВСУ рассказали, как отбирают новомобилизованных на штурм (видео)

В начале 2023 года за раз отбирали по 40-45 человек для штурма, сейчас же только шесть-восемь человек. По словам сержанта 110-й ОМБр, опытные люди реже стали присоединяться к рядам ВСУ.

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Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук заявил, что все меньше людей вступают в ряды Вооруженных сил Украины на патриотическом духе. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"Их (военнообязанных мужчин, — ред.) загоняют военкоматы. Вот поэтому они идут воевать. А так бы, возможно, они не пошли", — сказал Игорь Тимощук.

По словам Тимощука, когда происходит пополнение части его подразделение одним из первых отбирает людей для будущих штурмов. Он отметил, что новомобилизованным всегда рассказывают правду, а именно что в задачи подразделения входят штурмы, отражение утраченных и новых позиций.

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"Когда при слове "штурм" у человека в глазах есть запал, он будет (это делать, — ред.)", — подчеркнул он.

Игорь Тимощук отметил, что не каждый может выполнить те задачи, которые ставятся его подразделению. В частности, некоторые из-за здоровья, другие из-за страха. Также он рассказал, что в начале 2023 года за один раз он отбирал по 40-45 человек для штурма, тогда как сейчас по шесть-восемь.

"Действительно, страх свое берет. Возможно, потому что люди приходят менее опытные. Те, кто имел какой-то опыт, пришли сами в военкоматы и уже воюют", — сообщил Герой Украины.

Он добавил, что штурмы "не такие страшные". Обычно больше людей калечит тех, которые стоят и удерживают на позициях. Несмотря на это военные понимают, что штурм может быть дорогой в один конец.

Напомним, юрист Андрей Приходько сообщил, что человек, который откажется от повестки, будет нести за это ответственность, поскольку работник ТЦК составит соответствующий акт.

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