Трансмісії з нульовим пробігом: танки Abrams SEPv3 отримають важливе оновлення (фото)

Абсолютно нову трансмісію отримають не тільки танки армії США, а й машини, які перебувають на озброєнні інших країн. Загалом таких ОБТ Abrams — 641 одиниця.

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Компанія Allison Transmission уклала контракт на суму 83,3 млн доларів на постачання модернізованих і нових трансмісій X1100 для підтримки варіантів основного бойового танка (ОБТ) Abrams System Enhancement Package Version 3. Постачання почнуться в січні 2024 року і триватимуть до грудня поточного року. Про це повідомила пресслужба американського виробника.

На перший погляд новина може і не становити великого інтересу, проте оглядачі Bulgarian Military, зазначили, що трансмісії з нульовим пробігом отримають усі танки Abrams SEPv3, включно з машинами і армії США та інших країн, де вони перебувають на озброєнні.

Про який обсяг ідеться

За загальнодоступними даними, у світі налічується 641 танк M1A2 Abrams SEPv3, з них лише 154 танки цього варіанту перебувають в експлуатації американських збройних сил. Водночас Австралія з нетерпінням очікує на своє замовлення на 75 танків, Польща до кінця 2025 року має отримати 250 "Абрамсів", а Марокко має парк у 162 машини і вже проводить модернізацію до SEPv3.

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Зв'язок компанії Allison Transmission із цим проєктом не випадковий. Вони є відомим партнером американських військових і вже кілька років підтримують Abrams. Компанія взяла на себе завдання не тільки модернізувати, а й поставити абсолютно нові трансмісії, спеціально розроблені для задоволення експлуатаційних вимог ОБТ.

У підсумку такий підхід є економічно ефективним і дасть змогу підтримувати експлуатаційні можливості танків на високому рівні.

Трансмісія X1100

Серія X1100 від Allison Transmission може ефективно працювати з дизельним або турбінним двигуном потужністю до 1500 к.с. Відмінною особливістю серії X1100 є її інтегрована конструкція. Пристрій може похизуватися чотирма діапазонами руху вперед і двома діапазонами руху назад, а також продуманими функціями рульового управління і гальмування, об'єднаними в один надійний і компактний блок. Ця функція відома як поперечний привід.

Трансмісія X1100. Джерело: Allison Transmission

"У поєднанні з універсальним, повністю електронним управлінням для синхронізації з сучасними двигунами, гідротрансформатором з автоматичною муфтою блокування для плавного запуску та зупинки, а також гідростатичним рульовим керуванням з повним приводом, серія X1100 обіцяє не лише надійність та довговічність, а й максимальну ефективність", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що танки Abrams M1A1, які перебувають на озброєнні ЗСУ, отримали комплекти динамічного захисту ARAT-1. Вона має надати до 500-550 мм додаткового захисту проти кумулятивних протитанкових боєприпасів.