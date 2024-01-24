Трансмиссии с нулевым пробегом: танки Abrams SEPv3 получат важное обновление (фото)

Совершенно новые трансмиссию получат не только танки армии США, но и машины, которые состоят на вооружении других стран. Всего Таких ОБТ Abrams — 641 единица.

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Компания Allison Transmission заключила контракт на сумму 83,3 млн долларов на поставку модернизированных и новых трансмиссий X1100 для поддержки вариантов основного боевого танка (ОБТ) Abrams System Enhancement Package Version 3. Поставки по начнутся в январе 2024 года и продолжатся до декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба американского производителя.

На первый взгляд новость может и не представлять большого интереса, однако обозреватели Bulgarian Military, отметили, что трансмиссии с нулевым пробегом получат все танки Abrams SEPv3, включая машины и армии США и других стран, где они находятся на вооружении.

О каком объеме идет речь

По общедоступным данным, в мире насчитывается 641 танк M1A2 Abrams SEPv3, из них только 154 танка этого варианта находятся в эксплуатации американских вооруженных сил. В то же время Австралия с нетерпением ожидает свой заказ на 75 танков, Польша к концу 2025 года должна получить 250 "Абрамсов", а Марокко имеет парк в 162 машины и уже проводит модернизацию до SEPv3.

Важно

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Связь компании Allison Transmission с этим проектом не случайна. Они являются известным партнером американских военных и уже несколько лет поддерживают Abrams. Компания взяла на себя задачу не только модернизировать, но и поставить совершенно новые трансмиссии, специально разработанные для удовлетворения эксплуатационных требований ОБТ.

В итоге такой подход является экономически эффективным и позволит поддерживать эксплуатационные возможности танков на высоком уровне.

Трансмиссия X1100

Серия X1100 от Allison Transmission может эффективно работать с дизельным или турбинным двигателем мощностью до 1500 л.с. Отличительной особенностью серии X1100 является ее интегрированная конструкция. Устройство может похвастаться четырьмя диапазонами движения вперед и двумя диапазонами движения назад, а также продуманными функциями рулевого управления и торможения, объединенными в один надежный и компактный блок. Эта функция известна как поперечный привод.

Трансмиссия X1100. Источник: Allison Transmission

"В сочетании с универсальным, полностью электронным управлением для синхронизации с современными двигателями, гидротрансформатором с автоматической муфтой блокировки для плавного запуска и остановки, а также гидростатическим рулевым управлением с полным приводом, серия X1100 обещает не только надежность и долговечность, но и максимальную эффективность", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что танки Abrams M1A1 состоящие на вооружении ВСУ получили комплекты динамической защиты ARAT-1 Она должна предоставить до 500–550 мм дополнительной защиты против кумулятивных противотанковых боеприпасов.